《明星3缺1》胡瓜到明星3缺1！送你百萬旅遊金

聽到「紅白勝利，有夠犀利！」、「世界非常奇妙，wonderful！」這些經典開場白，是否喚起你過往的回憶？「luckyball GO！」、「下面一位、主委加碼！」這些經典口號是不是填滿了你每個無趣週末夜晚呢？他的主持生涯貫穿華語綜藝節目的歷史，人稱「綜藝大哥」 - 胡瓜，今年過年將在明星3缺1陪大家一起胡大牌，拚獎金！

鈊象電子旗下的知名遊戲《明星3缺1》今年春節請到綜藝界「三王一后」中的「綜藝大哥」 – 胡瓜，與廣大的《明星3缺1》粉絲們一起歡慶新春！擁有多年主持經歷的瓜哥，每年春節特別節目當然不可能少了他的身影。今年春節，瓜哥也將在《明星3缺1》中火熱登場，與他忠實的粉絲在牌桌上相見！揪竟最敢衝、敢玩的「綜藝大哥」 - 胡瓜，將與《明星3缺1》碰撞出甚麼樣激烈的火花呢？現在馬上登入《明星3缺1》，與瓜哥一起摸一圈吧！

《明星3缺1》與瓜哥一起摸一圈。 圖／明星三缺一 提供 分享 facebook

《明星3缺1》胡瓜造型。 圖／明星三缺一 提供 分享 facebook

財神到明星，百萬旅遊金、iPhone11通通送給你！

即日起(1/8)，《明星3缺1》將推出新春限定活動「財神到明星 送你百萬旅遊金」，活動期間只要在《明星3缺1》平台內遊玩「財神到」、「麻將」、「明星捕魚」等遊戲參加競賽，就有機會獲得高額獎勵，三款遊戲競賽的冠軍皆可分別獲得50萬旅遊金卡(價值50萬鑽石)！

《明星3缺1》財神到明星 送你百萬旅遊金。 圖／明星三缺一 提供 分享 facebook

除此之外，活動期間只要登入《明星3缺1》即可參加摸彩，完成指定活動任務更將獲得額外摸彩券，每天最高拿到6張摸彩券!

摸彩活動除了每天將抽出鑽石、ｉ幣獎項外，每週將抽出iPhone11、東方不敗x明星3缺1聯名麻將、屈臣氏、全家、7-11禮券等超多好禮，這麼多好康通通在這裡，還有150萬的旅遊金等你來拿，你還在等甚麼，現在馬上登入《明星3缺1》一起賀歲摸彩不手軟！

《明星3缺1》天天登入免費抽iPhone11。 圖／明星三缺一 提供 分享 facebook

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