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台66國1平鎮匝道春節封閉 桃園春節南下籲走台61台31

2020-01-15 12:13聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

今年春節7天連續假期，因應民眾返鄉團圓、出外旅遊交通疏運，公路總局第一區養護工程處、桃園市警局交通大隊今天上午表示，春節連假，桃園台66線銜接國1的平鎮系統交流道，1月25日（初1）當天0時到27日（初3）晚上24時止，南下匝道封閉，往國1號南下車輛，請在台66線平鎮或新屋交流道銜接平面道路繞至國1幼獅交流道南下，市警局規畫平鎮系統交流道南下入口封閉改道路線（附圖），呼籲初1到初3南下車輛繞行，避免塞車

公路總局第一養工處表示，桃園市地區春節返鄉車潮，第1波預計1月22日下午後出現南下車流，估計自22日下午到24日上午，車流將集中出現國1、國3交流道周邊道路，第2波預計1月25日中午起到26日下午，出現初2回娘家南下車潮，民眾行車塞車路段請提早出發。由台66線連接台61線南下車輛，以往因台61線觀音交流道前的號誌無法消化車流，經常造成車陣回堵，建議行經車輛走台15線南下，到台61線永安交流道再上西濱快速道南下。

國1桃園、湖口到新竹路段經常性壅塞路段，春節南下建議走替代路段（附圖），包括自國1桃園交流道走台4線接台31線、國1桃園機場系統交流道接國2接台31線、國1內壢交流道走縣110甲接台31線、國1中壢交流道走縣114接台31線及國1平鎮交流道走台66線接台31線、國1楊梅交流道接台1線。該處呼籲，春節期間往返桃園與台北、新竹地區民眾，請民眾利用台61線、台31線做為中短程地區往返替代道路。

桃園市警局交通大隊表示，春節連假期間，針對桃園旅遊景點，警方規畫大溪老街南、北向及角板山公園、溪口吊橋替代路線，提供春節前往桃園旅遊民眾行車參考，避免出遊塞車掃興。

春節連假期間，台66平鎮交流道接國1匝道1月25日0時到27日晚上24時止封閉，...
春節連假期間，台66平鎮交流道接國1匝道1月25日0時到27日晚上24時止封閉，桃園市警局規畫替代路線。記者曾增勳／翻攝
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春節連假期間，公路總局第一養工處規畫桃園地區省道疏運路線措施。記者曾增勳／翻攝
春節連假期間，公路總局第一養工處規畫桃園地區省道疏運路線措施。記者曾增勳／翻攝
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