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影／火車誤點基中首次延後考試 學生：緊急關頭急死人

2020-01-15 11:58聯合報 記者游明煌／即時報導

台鐵今天南港、汐止基隆間火車大誤點，國立基隆高中首次宣布期末考延後1小時。基中教務主任賴泓成說，今天上午7點50分時接獲反映，台鐵有大誤點的情況，緊急調整考試時間，第一節原預定8點20分考，調整到9點才開始考試，也調整其他科目的考試考程，都連帶往後順延，主要是評估火車到站的時間。如果學生還有特別的情況，授權監考老師視情況延長，以不影響學生權益為原則。

賴泓成表示，受到火車影響延誤的約近40人，全高二、高中今天參加考試有380人，高三已經考完，今天是自習時間。大部分學生都在9點前趕至，有少部分9點10分才到。

賴泓成說，以前延誤10到20分鐘還在容忍範圍內，沒有影響到考試，但這次延誤約1小時，實在太久了，才會第一次把期末考往後延近1小時，避免學生權益受到影響，如有特殊情況，都會視情況來酌處，不會影響學生為最大考量。這次是學校第一次期末考時間，全校都一起往後延。

台鐵今天南港、汐止到基隆間火車大誤點，凌晨4點35分汐止=南港間東線、汐止=七堵間西線號誌故障，經號誌人員查修於上午8時34分修復恢復正常行車，統計上午9點半以前，影響56列次、2731分，約2萬3850人。目前從南港、汐止到基隆，火車都還有延誤，有的60、70分，有的102分，平均每列次延誤20到30分，陸續恢復正常中。

學校人員說，上午8點多，很多學生再跑的衝進學校，為了趕考試時間，有學生說「等不到火車，大家都急得半死」，「平常誤點就算了，偏偏選在期未考，太誇張了」。

國立基中首次全校延後考，學生：期末考火車大誤點太扯。記者游明煌／攝影
國立基中首次全校延後考，學生：期末考火車大誤點太扯。記者游明煌／攝影
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汐止基隆台鐵

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