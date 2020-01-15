春節魚貨漲跌互見 農委會推國產金鯧取代白鯧

還有一周就過年，傳統上年夜飯要有一道魚，象徵年年有餘，今年春節漁獲批發價格包括白蝦、透抽、嘉鱲、金目鱸等，和去年相比漲跌互見。至於國人最愛的白鯧，600公克成人手掌大小規格，每公斤平均批發價約900元，和去年同期差不多，但由於白鯧是進口魚，規格越大越貴，農委會推廣以金鯧取代白鯧，價格相對較為親民。

農委會漁業署今天舉行記者會，推廣國產年節用魚。農委會主秘兼代理漁業署長張致盛表示，台灣一年養殖魚產量約26至30公噸，年產值380億左右，去年一年產值約360億元，特別是養殖技術品種育成世界有名，過去國人可能覺得吃魚麻煩，但現在很多魚都已經做成無刺魚片，方便烹調、方便買也方便吃。

張致盛表示，過年推薦金鯧取代白鯧，價格親民且是台灣生產的，價格會差到兩倍半，金鯧肉質緊實細緻，因此推薦用金鯧取代白鯧。養殖魚已逐漸取代捕撈，農委會提出四年100億的養殖發展計畫，選出外銷大的五大魚種吳郭魚、虱目魚、石斑魚、午仔魚、鱸魚是未來目標，藉由品種選育選出適合台灣氣候品種，會更有競爭力。

全國漁會總幹事林啟滄表示，今年春節魚貨批發價行情和去年同期互有漲跌；台灣鯛有便宜一點點，每公斤平均批發價60元，去年約65元，去年底台灣鯛收購調節，但高峰期已過，現在價格還算平穩。金目鱸價格比去年多一成，每公斤平均批發價100元、金鯧魚250元、午仔魚280元，大多數養殖魚都和去年春節前價格差不多。