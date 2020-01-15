武漢證實疫情群聚 疾管署：同住或醫療人員風險較高

世界衛生組織發言人昨公開提及，武漢疫情的「2019新型冠狀病毒」可能在密切接觸者之間有限度的人傳人。中國武漢市政府今凌晨對我國疾病管制署更新訊息，證實目前41例個案中，發現有一起家庭群聚，夫妻兩人發病但僅先生於華南海鮮批發市場工作，太太並無，疑似被先生所傳染。

根據中國武漢市政府提出之說明，確診41例少數患者否認曾至華南海鮮市場，僅曾接觸過類似病例。本次疫情所定義的「密切接觸者」是指與患者共同生活、同室工作學習、同室居住的人員，以及在診治病例時未採取有效防護措施的醫護人員、照料人員，未採取有效防護措施的實驗室檢測人員，同病房的其他患者或陪護人員，與患者乘坐同一交通工具並有近距離接觸人員，以及由疾病控制專業人員判定的其他接觸情形。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩今早召開記者會表示，生活在同一家戶內之成員，或醫療人員近距離照顧病人時，人與人之間距離小於一公尺，是飛沫可及之處，接觸時間持續達十幾分鐘，以上時間空間條件，較有傳染的可能。周志浩強調，除以上情況外之一般日常生活接觸，並不會受影響，提醒民眾勿恐慌，做好勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠之場所等基本防疫措施即可。

疾管署副署長莊人祥表示，病毒的傳染力可用「基本傳染數」來衡量，代表在未接種疫苗、沒有免疫力的狀態下，一個病人平均可傳染給幾個人。麻疹一人可傳染給12到18人，SARS一人可傳染2到5人。至於MERS、H7N9這類屬於「有限度人傳人」的病毒，基本傳染數小於1，顯示一個病人傳染不到一人，因此若2019新型冠狀病毒亦屬於有限度人傳人，預估基本傳染數也會小於1。

中國今凌晨公布之資訊提到，現有41名病例以男性為主，且中老年發病人數較多。病例早期以發熱和咳嗽症狀為主，早期可表現為持續性輕症，年齡較大或有基礎性疾病患者，易進展為重症。周志浩表示，年紀大或有其他疾病者容易重症，是因為免疫力較弱，至於男性較多之原因，目前僅能推測可能與在市場從事勞力工作者較多為男性有關。