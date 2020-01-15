親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陸方證實武漢肺炎有家庭群聚！疾管署：同住或醫療人員風險較高

「挑戰一中」上海解除布拉格姊妹市 柯文哲：中國無權限制

武漢證實疫情群聚 疾管署：同住或醫療人員風險較高

2020-01-15 11:33聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

世界衛生組織發言人昨公開提及，武漢疫情的「2019新型冠狀病毒」可能在密切接觸者之間有限度的人傳人。中國武漢市政府今凌晨對我國疾病管制署更新訊息，證實目前41例個案中，發現有一起家庭群聚，夫妻兩人發病但僅先生於華南海鮮批發市場工作，太太並無，疑似被先生所傳染。

根據中國武漢市政府提出之說明，確診41例少數患者否認曾至華南海鮮市場，僅曾接觸過類似病例。本次疫情所定義的「密切接觸者」是指與患者共同生活、同室工作學習、同室居住的人員，以及在診治病例時未採取有效防護措施的醫護人員、照料人員，未採取有效防護措施的實驗室檢測人員，同病房的其他患者或陪護人員，與患者乘坐同一交通工具並有近距離接觸人員，以及由疾病控制專業人員判定的其他接觸情形。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩今早召開記者會表示，生活在同一家戶內之成員，或醫療人員近距離照顧病人時，人與人之間距離小於一公尺，是飛沫可及之處，接觸時間持續達十幾分鐘，以上時間空間條件，較有傳染的可能。周志浩強調，除以上情況外之一般日常生活接觸，並不會受影響，提醒民眾勿恐慌，做好勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠之場所等基本防疫措施即可。

疾管署副署長莊人祥表示，病毒的傳染力可用「基本傳染數」來衡量，代表在未接種疫苗、沒有免疫力的狀態下，一個病人平均可傳染給幾個人。麻疹一人可傳染給12到18人，SARS一人可傳染2到5人。至於MERS、H7N9這類屬於「有限度人傳人」的病毒，基本傳染數小於1，顯示一個病人傳染不到一人，因此若2019新型冠狀病毒亦屬於有限度人傳人，預估基本傳染數也會小於1。

中國今凌晨公布之資訊提到，現有41名病例以男性為主，且中老年發病人數較多。病例早期以發熱和咳嗽症狀為主，早期可表現為持續性輕症，年齡較大或有基礎性疾病患者，易進展為重症。周志浩表示，年紀大或有其他疾病者容易重症，是因為免疫力較弱，至於男性較多之原因，目前僅能推測可能與在市場從事勞力工作者較多為男性有關。

周志浩強調，此次疫情一開始，疾管署就是「料敵從寬、禦敵從嚴」，無論監測、簡易、疫調、感控等作為都未曾排除人傳人的可能性，並且與各界專家保持密切聯繫，持續滾動修正防疫作為。目前台灣專家還在武漢，回國後將盡快安排向社會各界報告。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩。記者邱宜君／攝影
衛生福利部疾病管制署署長周志浩。記者邱宜君／攝影
分享

患者疫情

延伸閱讀

疾管署：武漢肺炎不排除人傳人

WHO官員：武漢肺炎可能有限度人傳人 疾管署...

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除...

疾管署將派兩專家 赴武漢實地了解疫情

防武漢肺炎 我要求赴陸訪查

防武漢肺炎疫情 疾管署擬派員赴陸訪查

相關新聞

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

自殺新聞不得刊頭版？學者憂有價值報導失去討論空間

2020-01-15 11:18

迎金鼠年 六款刮刮樂新品明日上市

2020-01-15 11:16

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

自殺新聞不得刊頭版 學者：媒體應自律以免官方介入

2020-01-15 11:25

蘇花改春節設客運優先道？公總：有共識再說

2020-01-15 11:04

提升精準性！台鐵首在春節使用無人機檢測橋墩、邊坡

2020-01-15 10:47

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

健康殺手腦中風 醫師：血管內治療新技術爭取救治時間

2020-01-15 09:05

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

長榮支持世界盃麵包賽台灣隊 超重行李一手包辦

2020-01-15 08:33

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

顧環保 南北2大果菜市場 不收竹簍

2020-01-15 00:33

全台13家飛行傘業者 無一家完全合格

2020-01-15 00:23

醫病天地／棒式運動夯 姿勢不正確反傷關節

2020-01-15 00:10

自行車載童3月合法 座椅限重又限歲

2020-01-15 00:09

健康你我他／「量出為入」 吃當令 多運動

2020-01-15 00:02

選舉症候群 求診增2成 醫師：3步驟調適

2020-01-15 00:00

長照住宿機構補助 1.7萬人還沒申請

2020-01-14 23:59

健保擴大給付 白血病患月省20萬

2020-01-14 23:55

台大肺癌手術 免插管、傷口小

2020-01-14 23:46

健康主題館／壞菌增 狂蛀牙 都因口腔生態失衡

2020-01-14 23:43

偏鄉缺牙醫 恆春15年無新血

2020-01-14 23:42

蔘禮搶手！正官庄推李敏鎬腰封款、白蘭氏搭贈SOU‧SOU

2020-01-14 22:51

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

23項查核指標 全台13家飛行傘業者無一100%通過

2020-01-14 21:44

春節7天連假 高市警推薦外出道路看這裡

2020-01-14 21:26

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

蚵仔麵線的「紅」麵線不是靠染色！多一道工讓它久煮不爛

2020-01-14 20:19

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

現在必學「開運洗臉術」！3招清潔面部手法花5分鐘招財

2020-01-14 18:53

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12
看更多

熱門文章

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

春節機票訂了嗎？《孤獨星球》嚴選：2020年最值得造訪的十座城市（上）

2020-01-14 15:36

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

孫藝珍《愛的迫降》秀美鞋 千金小姐連拖鞋也要很時尚

2020-01-14 16:03

30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14

釜山來回2千有找！歡慶開航9周年 釜山航空全航線999元

2020-01-14 14:38

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10

春節返鄉車潮估22日湧現 小心避開雲林四大地雷壅塞段

2020-01-14 13:12

住宿機構補助到2月15日 還有1萬7000多人還沒申請

2020-01-14 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top