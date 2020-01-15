自殺新聞不得刊頭版 學者：媒體應自律以免官方介入

自殺防治法施行細則草案明訂不得將自殺新聞刊登於頭版，最高可重罰百萬。傳播學者認為，此表示一般社會大眾對媒體的不信任，建議媒體應自律、回歸新聞專業做出應有報導，來恢復大眾信任，以免政府、官方過度介入。也有學者認為，若只是限制自殺新聞不得刊於頭版、首頁，應不致影響新聞自由。

台灣大學新聞所教授林照真表示，無論自殺、性侵、災難新聞等，其實都屬重大新聞事件，會導致要透過立法來限制或保障，應是目前社會大眾對新聞報導不全然信任、媒體缺乏自律所致。

她說，自殺事件透過媒體過度報導，是有可能形成意想不到效果或副作用。但實務上，多數媒體都會將心比心，不過度誇大，僅少數媒體可能會過度渲染、重複報導，呼籲媒體報導此類型新聞時，除符合新聞處理規範外，也應更有彈性、依實際狀況做應有報導即可。

林照真也期許新聞從業人員處理任何新聞時，應透過媒體自律、新聞專業角度報導，重新贏回民眾信任，以免政府、官方過度介入。

政治大學傳播學院教授馮建三則認為自殺新聞本身屬敏感議題，大家處理時都比較謹慎，雖有上述不得刊登頭版、網路首頁等限制，但並非就不能報導，因此他認為此法規範細則，不至於影響媒體處理此類新聞時的新聞自由。