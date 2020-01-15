YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

北市公共自行車YouBike 2.0試辦計畫今天早上10點在公館地區啟動，提供102站共約1,800個車柱及500輛YouBike 2.0新車，費率同舊版，但前30分鐘只要2元；北市交通局長陳學台受訪表示，將試辦3個月再評估未來擴增2.0系統，預計未來5年內將全面汰換舊版YouBike。

交通局表示，YouBike2.0試辦計畫採車上機及輕樁設計，跳脫以往的框架，無法與既有設備相互借還，車身設計採取珍珠白及黃色以利辨識；新車以車機作為借還車輛的操作平台，除具備文字顯示功能還新增QRcode掃碼租車服務，搭配輕樁車柱每車柱可停放1輛車供民眾於場站借還，可降低過去租賃站設置諸多限制。

交通局表示，為推動公共自行車租賃系統升級及降低民眾轉換障礙，YouBike2.0試辦計畫比照既有公共自行車採累進費率制，既有會員無須重新註冊即可借車，而公共自行車傷害險則仍須採實名制並經被保險人同意才有效力。