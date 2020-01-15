北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

台北捷運公布銀髮族最常去的十大捷運站。圖擷自 facebook 分享 facebook

台北捷運方便快速，是銀髮族出門必搭的交通工具。台北捷運公司在臉書上發文，整理出銀髮族最愛十大捷運站，並表示「捷運線上的好玩熱點，原來長輩們比小編更知道」，讓人一秒找到長輩最愛的景點，銀髮族也能輕鬆趴趴走。

台北捷運以熱門樂活捷運站大公開為主題，一次公布10個捷運站，並在文中表示「捷運四通八達到哪都方便，路是走出來的，景點是玩出來的，樂齡生活的深度可不是隨便說說的」。

藍線／板南線

龍山寺：國定古蹟艋舺龍山寺及碩果僅存的清代街道之一剝皮寮充滿復古味道，萬華商圈週邊的車站、夜市也成為熱門景點，吸引長輩到此處遊玩。

市政府：想要看場電影、享受文創氛圍到市政府都能滿足，松山文創園區、台北101、市府轉運站、信義威秀影城、統一時代百貨等，各種潮流只要到市政府站都能掌握，另外，世貿展覽館更是長輩們固定巡邏的場所。

忠孝復興：遠東SOGO百貨到東區地下街都是東區商圈，巷子裡隱藏多家小店，逛起來就像尋寶一樣，若是仔細觀察能發現不少長輩都隱藏其中。

西門站：懷舊的西門紅樓和西本院寺讓長輩百去不厭，西區雖然較東區沒落，但仍有不少銀髮族憶著當年回憶，來找年輕時的自己，這也使西門成為長輩最常去的捷運站。

板橋站：同樣是運輸樞紐的板橋車站，成為政府舉辦活動的常用處，剛結束的新北歡樂耶誕城，就是在板橋車站中的市民廣場舉辦，大遠百百貨公司及影城讓長輩時常到此一遊。

香火鼎盛的龍山寺是銀髮族喜歡的地方。 記者郭頤／攝影 分享 facebook

黃線／中和新蘆線

頂溪站：頂溪位於新北市永和區，附近有頂溪商圈、藝術街、楊三朗美術館，還有耕莘醫院，及台灣人最愛的夜市-樂華夜市，不僅如此，近期還興起韓國街、調味料，讓長輩服飾買不停，還能享受知名店家永和豆漿。

紅線／淡水信義線

淡水站：新北市淡水區的淡水老街，是老少咸宜的好去處，附近有漁人碼頭、八里等地，讓銀髮族能騎乘腳踏車兜風，也能等待太陽西下一睹夕陽美景，肚子餓了還可以老街尋找古早味美食。

石牌站：銀髮族最重要的就是健康，石牌站週邊的榮總醫院，是銀髮族做身體檢查的必去之地，做完檢查還可以到軍艦岩自然步道及行義路溫泉區走走，泡泡溫泉放鬆一下。

圓山站：車站週邊景點眾多，到花博公園賞花是長輩們最愛的休閒活動，帶有滿滿人文風情的中山美術公園、台北故事館，能讓銀髮族玩一下午也不無聊，最後還可以到孔子廟參拜。

台北車站：重要的交通樞紐，不論是搭乘客運、高鐵、台鐵等，都需要經過此處，而車站裡的地下街、微風廣場也是銀髮族跟三五好友相約的好地方。