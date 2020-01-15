自殺新聞不得刊頭版？學者憂有價值報導失去討論空間

藝人倪敏然過世消息在媒體大幅報導催化下，使後續一個月的自殺率成為前後幾年之冠，比過去同期多出60、70人走上絕路。報系資料照 分享 facebook 衛福部近日預告自殺防治法施行細則草案，首度明訂傳播媒體不得將自殺新聞刊登於頭版、網路平台首頁或過度重複報導，違者最高重罰百萬。學界對於政策擬定初衷表示肯定，但憂心條文一旦訂死，可能讓牽涉公共政策或公共利益的重大事件失去社會討論空間，建議增訂例外但書。

政治大學法律系副教授劉宏恩肯定衛福部訂定規範的初衷，但他表示，世界衛生組織針對自殺新聞報導的「六不六要」建議僅是參考準則、希望媒體自律，我國擬進一步強制性規範，可能涉及憲法保障的言論自由。尤其是事件本身如果是重大政策或者牽涉公共利益，可能在相關法令條文限縮下，使得有價值的報導失去社會討論空間。

劉宏恩舉例，若一個個案自殺涉及政治因素或政策糾紛，比如政治人物抗拒貪汙以死明志，又或者前體育主播傅達仁選擇遠赴瑞士安樂死，接著他的兒子傅俊豪等人成立基金會推動安樂死合法化等，這些情形可能都有被公眾討論的價值。因此，自殺防治法施行細則至少應增訂例外但書，像是載明非渲染性、非八卦性且涉及公共利益或重大政策的討論不在此限。

台灣大學健康行為與社區科學研究所副教授張書森表示，大幅報導名人自殺消息帶來的仿效效應相當明顯，舉例來說，藝人倪敏然過世消息在媒體大幅報導催化下，使後續一個月的自殺率成為前後幾年之冠，比過去同期多出60、70人走上絕路；國際演員羅賓．威廉斯自盡後長達五個月左右，美國自殺率也較以往增長一成。

張書森表示，世界衛生組織針對自殺新聞的「六不六要」建議，其中就包括建議將相關資訊刊登在內頁而非頭版，因此衛福部推動的自殺防治法施行細則草案值得肯定。