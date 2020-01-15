蘇花改春節設客運優先道？公總：有共識再說

春節連假蘇花改預期將大塞車，公路總局拋出設置客運優先道做法，但地方居民反對。公總今天至現場會勘，表示會等大家有共識後，再決定疏運做法。業者則多認同設置優先道，可以不要讓乘客和其他車輛一起塞，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

公路總局統計，春節蘇花改南下最塞是初一，一天約1萬9千輛次，北上最多是初四，一天約2萬2千輛次，行車時間預計比平常多一倍時間，甚至更長。今年有北花客運加入營業，公路總局欲鼓勵民眾搭乘。

公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正表示，客運優先道規畫以蘇澳交流道下到台九線後一路到蘇花改路口，全長約3公里，屆時有警力疏導，往花蓮的往內側車道，外側車道如果沒有車或者路肩，可以讓客運優先通過。

不過，該規畫引發蘇澳、南方澳居民反彈，擔憂引發市區大塞車。陳國正表示，由於當地居民擔憂，今天和當地里長、鄉民代表、縣政府及警察單位共同去現場會勘，看看開放路肩等作法，會不會影響到附近居民的臨時停車。等獲得共識後，會再決定做法。

至於北花客運業者看法，目前首都客運及統聯客運春節期間北花都路線僅約售出二至三成座位，統聯客運營業課長甘杰表示，設置客運優先道，就是不希望搭乘大眾運輸的民眾和其他車輛一樣一起塞；首都客運總經理李建文也贊成客運優先道，認為可以鼓勵大眾運輸，且客運路線才開通，民眾搭得舒適，也能培養搭乘習慣。