善用調味醬 料理專家蔡季芳特製年菜美味上桌

過年快到了，餐桌上的年菜味道總是一成不變嗎?料理專家蔡季芳使用牛頭牌的系列產品，將菜色料理變出新花樣。尤其，現代人生活講求方便、簡單，經典的牛頭牌沙茶醬、紅蔥醬、玉米粒，搭配方便取得的材料，美味好吃的年菜就能輕鬆上桌。

料理專家蔡季芳老師用牛頭牌醬料做出創意年菜料理。 圖／噓星聞 提供 分享 facebook

「山珍海味慶團圓-砂鍋獅子頭」蔡季芳表示，消費者如果會運用方便的調味醬，像是使用嚴選紅蔥頭、無豬油、不添加防腐劑的「牛頭牌紅蔥醬」，不會太鹹、太膩的口味來拌入肉末中，香氣瞬間提升，再加入鹽巴、太白粉調味，還有牛頭牌玉米粒可以帶來有如荸薺的脆甜口感，簡單好吃的獅子頭肉丸就完成了。另外，蔡季芳也建議可以將紅蔥醬拌入蛋液中，裹滿魚片後，放入平底鍋煎至兩面金黃，最後，將砂鍋菜、肉丸、魚片組合起來，料多味美的「山珍海味慶團圓-砂鍋獅子頭」就完成了。蔡季芳提醒，別忘了在湯頭中加入牛頭牌沙茶醬，將整道菜的香氣完美提升。

山珍海味慶團圓。 圖／噓星聞 提供 分享 facebook

「無敵海鮮煲」喜歡吃海鮮的消費者，則可以試試自製海味十足的「無敵海鮮煲」。在魚漿裡拌入吻仔魚，不但能增添魚丸的鮮味，還能增加口感，再將手工魚丸與軟殼蟹煎至金黃，「無敵海鮮煲」中的兩大主角就能等待入鍋。湯頭部分則使用不含防腐劑及反式脂肪的「牛頭牌原味高湯」，省去熬煮高湯的時間，只要將蔬菜、番茄加入一同熬煮，鮮甜的海鮮煲湯底就能輕鬆完成，最後將蛋酥拌入洋蔥、香菇、金針花的配菜，與魚丸、軟殼蟹擺放至砂鍋中燉煮，再把沙茶醬、豆漿等食材加進去做最後調味，香氣四溢的「無敵海鮮煲」就大功告成。蔡季芳說，學會運用這些調味醬，不只品質好又好上手，做年菜相對安心許多。