提升精準性！台鐵首在春節使用無人機檢測橋墩、邊坡

近年極端氣候越趨嚴峻，台鐵為提升橋梁檢測精準性與可溯性，去年1月購置遙控無人機撥交於各轄區工務段執行橋梁、邊坡檢測、工程檢查及災害勘查等作業，如今屆滿一年。台鐵局工務處長陳仲俊說，這次春節首次正式運用無人機檢測邊坡落實和橋墩沖刷，以加強行車安全，預計春節前會檢測完畢。

台鐵局工務處去年1月購置七架遙控無人空拍機，撥交各工務段執行橋梁、邊坡檢測及災害勘查等作業，並配合交通部定今年3月31日起實施「遙控無人機管理規則」，於近日協助各段培訓操作人員及證照取得教育訓練。

台鐵無人機運用屆滿周年之際，局長張局長日前於台南二層行溪橋現場辦理遙控無人機應用報告暨操作演練視察運用情形，表示無人機的應用發展是新興的產業，將對社會生活產生無所不在的影響。

對此，陳仲俊說，無人機除了運用在例行性的檢查，去年10月南方澳跨港大橋崩塌後，台鐵局也運用該批無人機。協助體檢九座形式較為特殊的東西線重要鐵道橋梁。目前則正在針對邊坡以及橋墩做檢測，希望可以確保春節疏運行車安全。

台鐵局說，無人機的使用，主要是協助檢測人員執行橋梁上部結構、跨河橋行水區、遭障礙物遮蔽或無法通行等不便或無法到達的構件位置檢測。以前檢測不易到達的跨河段基礎、橋梁頂部、高度較高之橋墩柱等構件，僅能以望遠鏡觀測，無法拍攝影像紀錄，且檢測墩柱時需往返橋梁兩端，才可檢測完整立面，費時較久。

台鐵局表示，現在靠無人機具有滯空懸停、錄影拍照等優勢，可提升不易到達的跨河段基礎、橋梁頂部構件檢測精確性，也有利後續追蹤。另操作人員可於固定位置使用無人機到達指定檢測位置，節省時間。

台鐵局表示，無人機還可協助地貌環境勘查，了解橋梁所在河道、沿線邊坡變遷情況，預測未變化潛勢，並研擬預防措施。以往針對橋梁所在河川或沿線邊坡現況，僅能儀器測量方式及參考主管單位資料，得知河道寬度變化、邊坡裸露情形等資訊，費時較久且非即時資訊，難以研判潛變可能。現在因無人機最高可飛到離地面120公尺（法規限制）錄影拍照，可定期自行記錄現場環境影像資料追蹤比對，預防危害發生。