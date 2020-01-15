親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

媽咪做菜煩惱秒解！ 網推「一料五味」一爐輕鬆搞定！

2020-01-15 10:00聯合線上／ 宋鋼

圖／Panasonic 提供
圖／Panasonic 提供
分享

廚房是媽媽們的戰場，每天上戰場前就開始煩惱「到底還能變出什麼花樣」才能討好老公小孩的歡心？尤其光是買食材就很頭痛，如果買太多不但要分好幾餐才能消化，要是料理方式再一成不變，不只小孩提不起胃口，老公也會興趣缺缺，連媽媽們的心情都越煮越不美麗！

如今網路盛傳「一料五味，一爐到味」的媽媽料理葵花寶典，其實就是運用Panasonic蒸氣烘烤爐集結蒸、烤、煎、炸、烘等多種功能的特點，善用「一爐」、一種食材，就能輕鬆完成多樣料理，滿足家人的不同喜好。

Panasonic蒸氣烘烤爐以直噴過熱水蒸氣加熱，快速滲透肉質，鎖住水分與營養；另外，針對不同食材，還有對應的5段蒸氣模式，可以烹煮出最佳口感；而透過360度熱風循環的健康炸，還能做出少油酥脆的炸雞、炸蝦、煎魚，不僅省時省力，老公和小孩也更期待每餐會出現什麼驚喜，全家人的感情也因此更為緊密。

Panasonic蒸氣烘烤爐（15L/30L），一爐就能做出蒸、烤、煎、炸、烘五...
Panasonic蒸氣烘烤爐（15L/30L），一爐就能做出蒸、烤、煎、炸、烘五味料理。 圖／Panasonic 提供
分享

「黃金鼠來寶」咖哩雞肉包。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
「黃金鼠來寶」咖哩雞肉包。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
分享

為了解決媽媽們料理要多變化的煩惱，網路上最大的Panasonic蒸氣烘烤爐社團目前正在舉行的「一料五味、一爐到味」活動，透過一爐到底的好幫手，讓媽媽能夠從活動中輕鬆學習多樣化的料理方式。網紅斑馬太太也透過實際行動大力參加，率先運用Panasonic蒸氣烘烤爐做出一雞五味、一魚五味，像是利用原味蒸，蒸出充滿年味應景的黃金鼠來寶咖哩雞肉包、以120°C 健康蒸做出的鮮魚水晶福袋、190°C 健康蒸蒸出的吉慶有餘棒棒腿、用鮭魚本身的魚油來健康炸的富貴有餘炸魚球，就連當季橘子也可以入菜，做出吉祥又開胃的大吉大利醋溜魚。

許多受到吸引的媽媽都躍躍欲試，紛紛加入無火無油煙的料理接力賽，包括一豬五味、一牛五味、一蛋五味、一蝦五味...，有了方便操作的Panasonic蒸氣烘烤爐，不必大鍋小鍋全出動，只要一爐輕鬆端出千變萬化的菜色，一機多功能，絕對是媽媽煮菜的好幫手。

「吉慶有餘」棒棒腿。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
「吉慶有餘」棒棒腿。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
分享

鮮魚水晶福袋。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
鮮魚水晶福袋。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
分享

富貴有餘炸魚球。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
富貴有餘炸魚球。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
分享

大吉大利醋溜魚。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
大吉大利醋溜魚。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團
分享

再沒幾天就要過年了，正是媽媽展現過人廚藝的大好時機，而且如果有產品使用上的疑問，Panasonic北中南《廚藝生活體驗館》，還貼心地提供商品諮詢與料理教學的服務，讓媽媽們能夠輕鬆上手。
Panasonic蒸氣烘烤爐：http://bit.ly/37ZfGLb
Panasonic廚藝生活體驗館：http://bit.ly/2RoGTk7

相關新聞

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

全台13家飛行傘業者 無一家完全合格

2020-01-15 00:23

自行車載童3月合法 座椅限重又限歲

2020-01-15 00:09

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

健康殺手腦中風 醫師:血管內治療新技術爭取救治時間

2020-01-15 09:05

長榮支持世界盃麵包賽台灣隊 超重行李一手包辦

2020-01-15 08:33

顧環保 南北2大果菜市場 不收竹簍

2020-01-15 00:33

醫病天地／棒式運動夯 姿勢不正確反傷關節

2020-01-15 00:10

健康你我他／「量出為入」 吃當令 多運動

2020-01-15 00:02

選舉症候群 求診增2成 醫師：3步驟調適

2020-01-15 00:00

長照住宿機構補助 1.7萬人還沒申請

2020-01-14 23:59

健保擴大給付 白血病患月省20萬

2020-01-14 23:55

台大肺癌手術 免插管、傷口小

2020-01-14 23:46

健康主題館／壞菌增 狂蛀牙 都因口腔生態失衡

2020-01-14 23:43

偏鄉缺牙醫 恆春15年無新血

2020-01-14 23:42

蔘禮搶手！正官庄推李敏鎬腰封款、白蘭氏搭贈SOU‧SOU

2020-01-14 22:51

23項查核指標 全台13家飛行傘業者無一100%通過

2020-01-14 21:44

春節7天連假 高市警推薦外出道路看這裡

2020-01-14 21:26

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

蚵仔麵線的「紅」麵線不是靠染色！多一道工讓它久煮不爛

2020-01-14 20:19

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

現在必學「開運洗臉術」！3招清潔面部手法花5分鐘招財

2020-01-14 18:53

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

早期肺癌切除免插管 台大讓肺癌門診手術可行性增加

2020-01-14 17:13

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

孩子寒假狂上網該怎麼辦？專家給這些建議

2020-01-14 16:58

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

住宿機構補助到2月15日 還有1萬7000多人還沒申請

2020-01-14 16:48

懶人2日遊！這4個走春景點+住宿 包辦圓滿回憶

2020-01-14 16:47

整理師阿好運用邏輯收納法則 讓生活變美好

2020-01-14 16:42

龍頭就得帶頭走！麥當勞包裝減塑少紙化 功能卻變多

2020-01-14 16:02

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55
看更多

熱門文章

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

破天荒！因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

春節機票訂了嗎？《孤獨星球》嚴選：2020年最值得造訪的十座城市（上）

2020-01-14 15:36

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

孫藝珍《愛的迫降》秀美鞋 千金小姐連拖鞋也要很時尚

2020-01-14 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top