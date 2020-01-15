媽咪做菜煩惱秒解！ 網推「一料五味」一爐輕鬆搞定！

圖／Panasonic 提供 分享 facebook

廚房是媽媽們的戰場，每天上戰場前就開始煩惱「到底還能變出什麼花樣」才能討好老公小孩的歡心？尤其光是買食材就很頭痛，如果買太多不但要分好幾餐才能消化，要是料理方式再一成不變，不只小孩提不起胃口，老公也會興趣缺缺，連媽媽們的心情都越煮越不美麗！

如今網路盛傳「一料五味，一爐到味」的媽媽料理葵花寶典，其實就是運用Panasonic蒸氣烘烤爐集結蒸、烤、煎、炸、烘等多種功能的特點，善用「一爐」、一種食材，就能輕鬆完成多樣料理，滿足家人的不同喜好。

Panasonic蒸氣烘烤爐以直噴過熱水蒸氣加熱，快速滲透肉質，鎖住水分與營養；另外，針對不同食材，還有對應的5段蒸氣模式，可以烹煮出最佳口感；而透過360度熱風循環的健康炸，還能做出少油酥脆的炸雞、炸蝦、煎魚，不僅省時省力，老公和小孩也更期待每餐會出現什麼驚喜，全家人的感情也因此更為緊密。

Panasonic蒸氣烘烤爐（15L/30L），一爐就能做出蒸、烤、煎、炸、烘五味料理。 圖／Panasonic 提供 分享 facebook

「黃金鼠來寶」咖哩雞肉包。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團 分享 facebook

為了解決媽媽們料理要多變化的煩惱，網路上最大的Panasonic蒸氣烘烤爐社團目前正在舉行的「一料五味、一爐到味」活動，透過一爐到底的好幫手，讓媽媽能夠從活動中輕鬆學習多樣化的料理方式。網紅斑馬太太也透過實際行動大力參加，率先運用Panasonic蒸氣烘烤爐做出一雞五味、一魚五味，像是利用原味蒸，蒸出充滿年味應景的黃金鼠來寶咖哩雞肉包、以120°C 健康蒸做出的鮮魚水晶福袋、190°C 健康蒸蒸出的吉慶有餘棒棒腿、用鮭魚本身的魚油來健康炸的富貴有餘炸魚球，就連當季橘子也可以入菜，做出吉祥又開胃的大吉大利醋溜魚。

許多受到吸引的媽媽都躍躍欲試，紛紛加入無火無油煙的料理接力賽，包括一豬五味、一牛五味、一蛋五味、一蝦五味...，有了方便操作的Panasonic蒸氣烘烤爐，不必大鍋小鍋全出動，只要一爐輕鬆端出千變萬化的菜色，一機多功能，絕對是媽媽煮菜的好幫手。

「吉慶有餘」棒棒腿。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團 分享 facebook

鮮魚水晶福袋。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團 分享 facebook

富貴有餘炸魚球。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團 分享 facebook

大吉大利醋溜魚。 翻攝／Panasonic蒸氣烘烤爐臉書社團 分享 facebook