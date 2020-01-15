破天荒！因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

台鐵火車今天上午大誤點，基隆、八堵火車站到站列車都延誤，國立基隆高中不少學生都遲到，校方考量學生權益，今天上午緊急通告，因為火車誤點，考試時間從8時延後至9時，其他的時間請參考新的時刻表。

基隆高中很多學生都是搭火車上下學，今天很多學生都因火車誤點遲到，學校眼看期末考時間已到，時間還沒進教室，都心急如焚，最後決定延後1小時考試。