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火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29聯合報 記者游明煌／即時報導

台鐵今天凌晨汐止=南港間東線、汐止=七堵間西線號誌故障，經號誌人員查修於上午8時34分修復，恢復正常行車，台鐵統計，影響56列次、2731分約2萬3850人。

台鐵局表示，04:35起汐止=南港東線下行出發、及中途閉塞號誌故障，汐止=七堵西線上行出發、及中途閉塞號誌故障，目前上下行列車每列次約晚20至30分。

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人。記者游明煌／攝影
火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人。記者游明煌／攝影
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火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人。記者游明煌／攝影
火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人。記者游明煌／攝影
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汐止台鐵修復

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