李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

李富城認為冬雷是不祥之兆，但專家用科學角度解釋天氣正常。示意圖／Ingimage 分享 facebook

本月13日氣象主播李富城在臉書上發文，他指當天自己被冬雷驚醒，便認為這是不祥之兆，此說法立刻遭到中央氣象局副局長鄭明典打臉，他表示打雷代表對流旺盛，主要是水氣及地形導致，而命理專家則認為，天有異象並非單純打雷，還要加上狂風暴雨才是不祥。

韓粉氣象主播李富城在本月11日大選當天，表明自己將停止氣象服務，但兩天後他在臉書上寫下「朋友們早安，早上一聲悶雷把我從夢中驚醒，這讓想起了一則諺語『雷打冬，十個牛欄九個空』，不祥之兆」，網友們看了貼文，也在底下留言「我們這一代就是把自己照顧好」、「伯伯，別想太多，現在我們的功課是把身體照顧好，其他的事情就順其自然！」、「叔叔早安，我也是清晨被雷聲雨聲嚇醒的，這雷聲心裡覺得毛骨悚然」。

面對冬雷，中央氣象局副局長鄭明典也在臉書上解釋，打雷表示對流旺盛，「主要是有南方潮濕水氣流經北風之上，同時也有點受地形影響加強輻合導致。」以科學角度，將李富城「不祥之兆」說法推翻。

而根據《三立新聞網》報導，命理專家楊登嵙認為，從命理學角度來看，「天有異象」就該雷雨交加，打雷配上狂風甚至暴雨才算是不祥之兆，他也呼籲民眾不用過度驚慌。