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搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

民眾抱怨連連。台鐵局說，清晨5時起七堵站至南港站間南下、北上列車受號誌故障影響，有延誤情形，預計今天上午10時恢復。

據台鐵簡訊顯示，今晨4時35分起汐止南港東線下行出發、及中途閉塞號誌故障，汐止七堵西線上行出發、及中途閉塞號誌故障，目前上下行列車每列次約晚20至30分，號誌人員查修中。

台鐵號誌故障造成列車延誤。圖／台鐵局提供
台鐵號誌故障造成列車延誤。圖／台鐵局提供
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列車汐止台鐵

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