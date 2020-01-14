台北國際書展將開跑 台港獨立書店合組「消波塊」
第28屆台北國際書展將於2月4日於世貿一館登場。今年主題為「閱讀新風景」，將兒童館移入世貿一館舉辦，並擴增一館二樓，邀請讀者於農曆年後走讀、探索世界新風景。
去年兒童文學界痛失兩代作家林良與幸佳慧。台北國際書展舉辦「再見！永遠的小太陽，林良特展」，紀念以一生溫柔照拂兒童文學的林良；並於書展大賞館設置「幸佳慧創作作品展」，展期同步規畫講座活動，並與國家人權博物館合作「兒童繪本劇場－希望小提琴」兒童劇團演出。
今年書展首度由國立台灣美術館策畫「國美館_藝時代漫漫讀」，以漫畫、科技的角度推廣台灣藝術史；剛於去年成立的文策院，運用互動投影及擴增實境等新創技術策畫「幻境漫遊數位體驗展」。
因應世貿三館整修，今年書展將兒童館移入世貿一館，童書也成為策展重點。「閱讀森林主題館」將全新結合多媒體互動及美術視覺，規畫兒童互動體驗區。策展人歐陽如修指出，對孩子來說，「閱讀就像一座大森林」，因此打造一座閱讀森林，放入故事樹和滿是台灣妖怪故事的「妖怪之森」，用閱讀引發孩子的好奇心與想像力。
而由文化部旗下七座博物館共同策展的「走~讀博物館—文化部七館聯展」，也將以兒童為主題設計，將台博館、台文館等七座博物館的專業知識，化為輕鬆有趣的展覽，鼓勵大小朋友一起走讀。為了提供小朋友們夜遊書展的寒假新體驗，也將於2月8日周六星光夜邀請「無獨有偶工作室劇團」演出「小丑與公主」。
今年是台灣獨立出版聯盟參加書展的第十年。獨立出版聯盟理事長劉霽指出，今年將與香港獨立出版52HZ聯盟攜手打造「讀字浪濤」展區。他表示，台灣與香港都經歷民主浪濤的拍擊，在嚴峻的局勢中，自由閱讀力量更顯珍貴。因此設計展區時「將兩座島嶼串連起來」，並用消波塊象徵兩座島嶼，「藉由閱讀力量將消波塊轉型為知識的載體、閱讀的載體」。
此外，本屆書展講座除提供手語翻譯服務外，首度提供聽打服務，營造聽障朋友們更全面的服務、更友善的閱讀環境，提供場次、申請方法將於台北國際書展官方網頁公布。為推廣閱讀，鼓勵更多讀者參觀台北國際書展，外籍人士可憑護照免費入場，桃園以南、宜花東的讀者憑當日高鐵、台鐵票根均可免費入場。書展更多活動訊息詳見台北國際書展官方網站：http://www.tibe.org.tw/。
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