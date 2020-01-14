蔘禮搶手！正官庄推李敏鎬腰封款、白蘭氏搭贈SOU‧SOU

春節送禮，以健康養生為訴求的保健營養食品或堅果禮盒，以及休閒食品、水果、南北貨等，皆為近年來送禮市場的熱門選項，其中，保健營養食品類中，以雞精及人蔘系列最受歡迎，包括白蘭氏、正官庄、桂格、老協珍等人氣品牌，今年春節都因應不同的送禮需求，推出不同價格帶的組合商品及促銷活動，提供春節送禮多樣化的選擇。

養生風潮盛行，年節送禮健康商機上看百億，全球市佔第一人蔘品牌正官庄門市網路同步推出「愛你最蔘」全面75折起優惠活動。其中，門市優惠價699元起的正官庄璀璨蔘之禮，包含GoodBASE系列高麗蔘石榴飲、高麗蔘黑蒜飲與高麗蔘野櫻莓飲，可說是價格平易又體面的送禮之選；另推薦「經典蔘之禮」優惠價2,080元，包含正官庄明星商品高麗蔘精EVERYTIME、高麗蔘精茶與高麗蔘茶等。

至於官方購物網站則是自即日起至1月31日，全館消費滿699元可享免運優惠，網路限定春節禮盒推薦，像是「盛情蔘之禮」網路價1,050元，包含活蔘28D PLUS、GoodBASE系列高麗蔘石榴飲與高麗蔘野櫻莓飲，男女皆適合；「福元蔘之禮」網路價1,280元，內含高麗蔘茶、高麗蔘元Forte，適合愛好茶飲保健者；此外還有明星商品新包裝「高麗蔘精EVERYTIME PLUS」，搭配李敏鎬新款限量腰封，任買兩盒「高麗蔘精EVERYTIME PLUS」，即贈李敏鎬限量提袋與高麗蔘精EVERYTIME PLUS 5入。

主廚李哲松也分享以市售高麗蔘保健食品入年菜的創意做法，像是以GoodBASE高麗蔘黑蒜飲、高麗蔘雞精，作為高湯基底的高麗蔘黑蒜佛跳牆，或是以高麗蔘片取代北菇片、以高麗蔘精EVERYTIME為雞高湯提味而成的高麗蔘麒麟石斑魚等。

另一伴手禮暢銷品牌白蘭氏，今年新春則是邀請藝術家董陽孜跨界設計，將送禮的行為內化為兼具美學與品味的潮流風貌，真正送禮送到心坎裡。董陽孜以氣韻生動的筆墨形體「精、氣、神、明、御四方」七字，為白蘭氏新春禮盒換新裝，呼應白蘭氏四大主力商品，包括：鷄精提振「精」力、燕窩滋養「神」韻、養蔘飲固補元「氣」、以及葉黃素飲呵護「明」亮的定位。同時，也與日本京都文青潮牌「SOU‧SOU」合作，推出養蔘飲大入數特殊規格搭贈「SOU‧SOU」限量行李箱的行銷活動，以及在指定通路購買白蘭氏全系列滿2,999元，再加贈「SOU‧SOU」保溫瓶。