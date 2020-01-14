23項查核指標 全台13家飛行傘業者無一100%通過

無動力飛行運動(飛行傘)日漸興盛，根據統計，台灣民眾去年透過業者玩無動力飛行運動達兩萬人次，但相關法規仍未完善。消保處去年請體育署針對全國13家無動力飛行運動業者進行訪視查核，發現以23項訪視指標查核，無一家全數合格。消保處指出，目前並無中央相關立法，地方自治條例中僅屏東縣訂定，將先用消保法要求改正開罰。

消保處指出，無動力飛行運動屬高風險運動，遇有意外時常造成嚴重傷害。消保處請體育署強化無動力飛行運動的安全與消保機制，去年六月至十一月間邀集學者專家、地方政府及消保官，針對新北市等八縣市從事無動力飛行運動之業者進行查核。查核項目包括「無動力飛行運動業輔導辦法」，以及「場地設施及設備」、「飛行場域管理」、「緊急應變能力」及「行政事務」等四大類廿三項。

訪查結果發現，十三家飛行傘業者的飛行場域、範圍、設施設備及保險均符合規範，載飛員之專業證照亦均在有效期限。但包括傘具管理制度、擬定緊急救護計畫、簽訂契約等，多數業者不合格。僅屏東縣的賽嘉飛行場、台東縣的比西里岸企業社，能完整提供廿三項查核指標內容，但各有一到兩項查核指標無法合格；即十三家飛行傘業者，無一家完全合格。

然而，關於飛行傘運動的相關法規，目前僅屏東縣列於自治條例中。消保處指出，無地方條例可援引者，可先援引消保法查核、限期改正；業者若不改正，可依消保法開罰新台幣六萬元以上、 一百五十萬元以下罰鍰。

關於無動力飛行運動的法源與罰則，體育署與地方政府正進行協調。消保處參議王淑慧指出，消保處尊重體育署與地方協調的結果，若地方立法太慢決定由中央立法，將加速立法；若決定由地方立自治條例，會要求地方政府必須明確訂定應注意事項與查核項目，據此查核。

2014年體育署公布「無動力飛行業輔導辦法」，但無罰則。體育署指出，目前僅屏東縣訂定「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，正與其他地方政府溝通要求儘速訂定自治條例、從中訂定罰則。此外從今年起，所有業者必須每年向體育署通報事故、加強管理。