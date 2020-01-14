店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

不少餐飲業者，現在都用買一送一的活動來吸引消費者。示意圖/ingimage 分享 facebook

不少店家都會用「買一送一」來吸引消費者，有網友就在社群網站上說到，「某咖啡廳幾乎天天買一送一，那為什麼不乾脆降價呢？」貼文一出引發網友熱烈討論，也釣出內行網友點破關鍵點：「降價顧客會有感，之後就回不去」。

有網友在ptt上發文表示，「咱欸文青咖啡廳幾乎天天買一送一，昨天明天都有，還可以用抽的，那為何不乾脆降價，整天買一送一，這是為何？」提及全台有近4百多家門市的某咖啡廳，近期常常舉辦買一送一的活動，那為何不直接降價比較乾脆。

貼文一出引發網友熱烈討論，有網友就認為這種活動是在「清庫存」，直言：「你以為咖啡豆能放多久？」有網友則笑稱：「降價就不潮了啊」，認為此咖啡廳走的是高檔路線，若是降價便會失去原有客群、降低品牌價值。

有內行網友直接點破關鍵表示，「傻傻的！降價顧客會有感，之後就回不去」、「優惠可以收回，降價你要漲…門都沒有」，認為關鍵之處就在於「買一送一」能讓店家維持自身品牌定位與路線，舉辦活動的決定權仍掌握在店家手裡；若店家採取的方式是「下殺半價」，時間久了商品在顧客心中的價值便會降低，屆時恢復原價的商品便無人購買。

過去星巴克舉辦買一送一的促銷活動時，買氣都相當旺，許多民眾都會揪上家人、好友特地在活動期間一起喝咖啡。現在不少餐飲業者也都開始舉辦類似活動吸客，像是麥當勞推出連續16天「歡樂送買一送一」的優惠、連鎖豬排丼飯「吉豚屋」也因應大學學測，舉辦連續15天買一送一的活動。