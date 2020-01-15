文青包揹上身「超人老爸」寵妻有理、寵兒有禮

美國教育部曾針對6歲以上的兒童做過一項調查，發現幼兒時期爸爸積極參與照護的孩子，在校成績比較好；也有許多研究證實，有父親參與育兒過程的孩子，人格發展相對較健全，認知發展也較為出色。

爸爸對孩子的影響力非常大，但是許多過來人媽媽卻吐苦水說，「不明白為什麼老公生小孩前還算勤快，當爸後就變得那麼廢！」男人不像女人擁有強大的母性、與生俱來照顧孩子的本能，如何有效鼓勵爸爸共同參與育兒過程，讓媽媽能夠適時喘一口氣？秘訣在於好好把握嬰兒出生後的三個月期間。

▲研究證實，爸爸參與育兒過程，對孩子有很大的正面影響。 圖／麗嬰房 提供 分享 facebook

嬰兒出生後的三個月內，是爸爸跟孩子建立情感的是黃金關鍵期。建議在這段期間，媽媽要多製造爸爸照顧孩子的機會，例如：請爸爸幫忙寶寶洗澡、換尿布、泡牛奶等，讓爸爸有機會學習。

當爸爸照顧孩子時，媽媽切記：（1）平時練好基本功。媽媽在換尿布時，可以邀請爸爸一起來練習，甚至請他多研究：怎麼包尿布會更順手？激發男人喜歡解決問題的天性。（2）指令簡單明瞭。媽媽出門兩小時，爸爸要完成哪些任務？最好逐項設定好工作清單，也可以幫爸爸把尿布、奶瓶等事先備齊。（3）多讚美，勿嫌棄。維護爸爸的自尊，向他表達感謝，他才會越做越起勁、越做越熟練，如此一來，媽媽才能達到休息的目標！

▲爸爸平時練好換尿布等基本功，隨時變身「育兒神隊友」。 圖／麗嬰房 提供 分享 facebook

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▲麗嬰房文青風「寵兒包」，爸爸也能帥氣揹上身。 圖／麗嬰房 提供 分享 facebook

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