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舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

生理期的衛生用品愈來愈多元，近年引進台灣的月亮杯，也有愈來愈多女性使用，去年有位網路作家自爆月亮杯忘了拿，結果放在體內一周，引來急性膀胱炎，腹痛掛急診趕緊接受治療才免於感染持續惡化；中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，月亮杯若好好使用是非常安全的用品，反而是使用棉條風險相對高。

郭安妮說，月亮杯只要擺放好，定時取出，是相當安全的產品，也能達到環保的效果，自月亮杯問世後，尚未有女性因為月亮杯使用不當求診，反而是使用棉條的女性，常常會忘記更換，一條棉條從早用到晚，非常容易造成陰道感染，出現念珠菌、黴菌等，增加泌尿道感染或是輸卵管發炎等機會。

曾有一名30歲左右的女子，下體不斷分泌出黃色的分泌物，才發現自己已經棉條放在陰道長達三天，嚴重念珠菌感染，必須要連續吃七天抗生素才逐漸好轉。

郭安妮說，臨床上最常見到使用生理用品出現感染的產品，其實是「棉條」，現代女性多數有工作，一忙起來常常會忘記取出，加上使用棉條幾乎無感，因此，棉條造成感染者非常多。

她說，無論是衛生棉、棉條、月亮杯等生理用品，每隔三小時就應該要更換、清理，否則很容易陰道感染，也建議生理期時，不要穿不透風或過緊的褲子，降低感染機率。

醫師指出，無論是衛生棉、棉條、月亮杯等生理用品，每隔三小時就應該要更換、清理，否...
醫師指出，無論是衛生棉、棉條、月亮杯等生理用品，每隔三小時就應該要更換、清理，否則很容易陰道感染。記者陳雨鑫／攝影
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月亮杯生理期

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