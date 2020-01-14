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常做惡夢嚇醒且疲勞惡心 男子血液篩檢才知罹患C肝

2020-01-14 17:38聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

一名40多歲男子經常被惡夢嚇醒而睡不好，且長期容易感到疲勞、噁心嘔吐、注意力無法集中，原以為多運動就可以改善，卻在球場暈倒送醫，經醫院抽血才道血液呈C型肝炎陽性，最後由肝膽科醫師確診為肝癌。彰化秀傳醫院在今天醫檢師節，就以這個案例，來宣導C肝早期篩檢、早期診斷、早期治療的重要性，遠離肝硬化及肝癌的風險。

彰化縣政府預定6年後，即在2025年可以達到根除C肝願景，彰化秀傳醫院在今天的醫檢師節，特別針對C型肝炎辦理宣導，讓民眾了解C型肝炎。秀傳醫檢師透過拍攝微電影，來呈現個案因病識感不足導致病情延誤，今天還走出實驗室外與民眾互動，透過有獎徵答，傳達正確檢驗專業資訊，現場民眾不僅反應熱烈，更高興能藉此吸收正確的保健知識。

秀傳醫院院長楊基滐也跨刀加入演出，提醒民眾最近是否常感受到腹部不適、噁心嘔吐或是容易疲勞呢？很可能是肝不好、肝臟正在發炎。

楊基滐說，C型肝炎目前是沒有疫苗且症狀不明顯，然而近幾年有新藥上市，可以治療C肝。但有多數民眾並不知道自己是需要被治療，所以秀傳檢驗科在這個屬於自己的節日，除了凸顯醫檢師平日默默工作，都是在為民眾的身體狀況找「真相」，也為民眾的健康把關。

檢驗科主任楊玉英表示，醫檢師在醫療專業中佔有很重要的地位，因為臨床醫師疾病診斷和治療用藥，都需檢驗報告的佐證，身為「醫檢師」，內心潛在的使命感就是要傳達「定檢促健康、預防勝治療」的重要性。

楊玉英表示，由於醫學檢驗的進步，預防醫學意識抬頭，平常的抽血檢驗也是自己「健康促進」的好方法，例如癌症指標、基因檢測等，進而早期診斷、早期治療。

彰化秀傳醫院在今天的醫檢師節，由醫檢師團隊針對C型肝炎透過微電影辦理宣導，讓民眾...
彰化秀傳醫院在今天的醫檢師節，由醫檢師團隊針對C型肝炎透過微電影辦理宣導，讓民眾了解C型肝炎。照片／秀傳醫院提供
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彰化秀傳醫院在今天的醫檢師節，由醫檢師團隊針對C型肝炎透過微電影辦理宣導，並舉辦...
彰化秀傳醫院在今天的醫檢師節，由醫檢師團隊針對C型肝炎透過微電影辦理宣導，並舉辦有獎徵答，讓民眾了解C型肝炎。記者劉明岩／攝影
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肝炎C肝肝癌

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