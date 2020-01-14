小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

一名網友PO文詢問廣大網友「小資族過年要包多少給父母呢？」示意圖／ingimage 分享 facebook

年關將近不少公司都會發放年終獎金，慰勞所有的員工，許多人也都會包紅包給父母以表達孝心，但是身為晚輩究竟要包多少才不失禮數，也是一大學問。昨（13）日就有一名網友在PTT上PO文表示，自己是個月薪只有5萬的小資族，存款也不多，不過因為平時並沒有給父母孝親費，所以才想說過年要包紅包給父母，但是他不知道到底要包多少才不會不禮貌，於是好奇詢問廣大網友「小資族過年要包多少給父母呢？」

原PO在文中提到，他沒車沒房、存款也沒有多少，但是平常沒給孝親費，因此想包紅包給父母。但是他卻不知道應該包多少才好，「3600還是6000哪個比較好？」。PO文一出後，立刻就有網友激推「公道價」，既不失禮數也合情合理，還可以讓父母感受到兒女的孝心。

不少網友紛紛建議原PO，「5萬月薪，平常都沒在給孝親費一萬以上應該可以啦」、「我之前一個人包8800，後來變一個人6000，因為今年手頭很緊，不知道要包多少，所以包6000」、「我今年給父母3600，有給過5000跟6000看自己心意囉」、「看自己經濟情況吧，就給個心意」、「連一萬都不到還敢叫做紅包」、「我每年都給10萬，父母只有一個，要給就要儘早給」、「紅包其實就是子女的孝心，包多少真的無所謂，心意到就好」。

不過也有網友指出「公道價」是父母個各一萬，「我都包各一萬，公道價無誤，父母親節6600」、「從出社會到現在每次都各一萬」、「小資就各一萬啊」、「很久之前到現在都是各一萬，到退休後還是一萬」、「我被老爸嗆說他一個月都領得比我多，所以拒收我的紅包」、「看心意啦量力而為就好」。