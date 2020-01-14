早期肺癌切除免插管 台大讓肺癌門診手術可行性增加

患者接受傳統肺癌手術，需要插管、全身麻醉、切開胸廓或開多孔，才能切除肺葉，術後也要放置胸管引流血水，副作用和後遺症風險較高。現針對腫瘤較小之早期肺癌，台大醫院肺癌團隊結合影像精準定位，發展出「免氣管插管胸腔鏡手術」，以靜脈注射做全身麻醉，胸廓只有一個小傷口，術後不用插胸管或尿管。

台大「免氣管插管胸腔鏡手術」受到國際矚目，二度受邀到歐洲示範手術，國際專家認為，這種手術方式有潛力提高肺癌門診手術的可行性。

台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示，這項技術在台大每年執行超過1100例，其中100例是海外華人慕名而來，相較於傳統手術，新術式只要一小時，切的少但切得準，所以傷口恢復迅速，心肺功能恢復較好，術後發作氣喘比率也較低。

避免了傳統胸腔鏡手術插管、使用肌肉鬆弛劑及呼吸器的後遺症，降低病人發生肺炎、心律不整、氣管及肺損傷的風險。

陳晉興表示，此手術適合腫瘤在兩公分以下、初次手術的早期肺癌，特別適合氣管小、身材瘦小的東方女性。較不適合用於體型肥胖者、晚期或腫瘤較大的肺癌患者、再次手術的肺癌患者，也不適合。費用方面，目前除了影像定位技術尚無健保給付而需自費兩萬兩千元，其他相關技術都已有健保給付。

陳晉興提醒，肺癌是台灣新國病，每年發生人數高達13000多人，每年近萬人死於肺癌，是男女性共同的頭號癌症殺手。改善國家整體肺癌預後的最重要策略，就是推動低劑量電腦斷層篩檢。根據美國、歐洲追蹤上萬人長達十年的臨床研究，相較於只做Ｘ光或什麼都不做，吸煙者定期做低劑量電腦斷層，可以多活五年。

陳晉興建議，50到79歲成年人，如果家族一等親到三等親有肺癌病史或是本身曾經吸菸，屬於中度肺癌風險，最好每兩年做一次低劑量電腦斷層。至於無特殊病史的低風險者，建議45歲以上可每三年做一次低劑量電腦斷層。至於已確診肺癌者，確診五年內每半年應追蹤一次，五年後則應每年追蹤一次。