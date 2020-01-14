健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

健身興起，不少民眾會透過網路學習，其中棒式運動（Plank）因在家就能做，而大受歡迎，但衛福部南投醫院提醒，健身姿勢不正確恐適得其反，棒式也不是撐著就有效果，若姿勢有誤、手肘或肩膀關節受傷者進行棒式，恐對關節造成負擔。

南投醫院指出，棒式運動是一個只藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起，像一塊板子的基礎訓練動作，又可以稱為肘撐、平板撐等，透過持續且循環進行，能增強核心肌群，也能降低韌帶和關節受傷的風險，同時改善身體平衡感、改善駝背等外觀姿勢。

南投醫院物理治療師吳政軒說，棒式看似簡單，但是消耗體能的全身運動，對腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌和腹橫肌、腿部、背部、臀部等肌肉群都能充分鍛鍊，適合練核心肌群，自主訓練雖方便，卻也易犯錯而不自知。

正確的棒式是頭部在脊椎延伸線上，但民眾易過度抬頭或低頭，手臂過度用力導致上背部過於往上拱起，誤把全身力量放腰後出現下背腰後下凹等情形，恐讓訓練做白工，且對關節有一定負擔，因此手肘或肩膀關節受傷不適合做棒式。