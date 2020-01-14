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孩子寒假狂上網該怎麼辦？專家給這些建議

2020-01-14 16:58聯合報 記者張錦弘／即時報導

寒假即將到來，孩子使用網路的時間比平日多很多，教育部建議家長不要一味禁止孩子上網，但應以身作則，不要整天黏著手機，多帶孩子到戶外走走，也多關心孩子的網路使用情形，適時討論網路上的內容，以免誤觸法網或被騙。

北市博愛國小資訊組長江秉叡表示，現在很多孩子在小學就有手機，家長給孩子手機是為了方便聯絡，但對孩子來說，手機更大的吸引力是可透過網路取得資訊，如何在這兩種期待中達成平衡，一直是現代家長面臨的兩難問題。雖然多數家長沒讓孩子擁有行動上網的功能，但孩子仍可透過免費的無線網路上網。

江秉叡因此建議家長，可增進自己運用資訊工具的能力，學會有限度地開放孩子使用網路，而非完全禁止孩子使用；且家長的陪伴是避免孩子接收不當網路資訊及避免網路沉迷最重要的一環。

新北市海山國小資訊組長吳瑞福也指出，要教導孩子正確的網路使用，最重要的還是家長需要「以身作則」，因為孩子的行為往往是透過模仿家長而來，如家長在孩子面前也是一直在使用網路，如何約束孩子不用網路？除了言行上面的教導，寒假期間家長也可盡量安排戶外活動，讓孩子有其他事情做，而不是讓孩子只想著滑手機。

教育部表示，各種安全上網資訊可查詢教育部中小學網路素養與認知網站

教育部提醒家長，要適度管制孩子上網，以免孩子網路成癮，甚至變成「繭居族」。 聯合...
教育部提醒家長，要適度管制孩子上網，以免孩子網路成癮，甚至變成「繭居族」。 聯合報系資料照片／新北市衛生局提供
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教育部寒假

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