住宿機構補助到2月15日 還有1萬7000多人還沒申請

衛福部長照司呼籲，108年度的補助申請至2月15日為止，但目前仍有1萬7000多人尚未申請。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部去年宣布長照大傘將擴及到住宿機構，補助居住在住宿機構民眾，衛福部長照司呼籲，108年度的補助申請至2月15日為止，但目前仍有1萬7000多人尚未申請，呼籲民眾可委託住宿機構或是持入住機構契約書、繳費收據等，向最近一次入住機構所在地之直轄市、縣市政府申請。

長照司副司長周道君表示，住宿式機構補助，針對去年入住依法設立之一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構，除安養床外、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽國民之家，包含自費失能養護床、自費失智養護床、兒童及少年安置及教養機構及提供住宿式服務之長期照顧服務機構，累計達90天以上者，排除總所稅20％者，即可享有補助。

周道君表示，經推估去年符合資格者為5萬1000多人，訊息發布後，目前已經有3萬多人申請，仍有1萬7000多人符合資格卻未申請補助；補助金額是依照綜合所得稅稅率級距0、5%、12%採階梯性補助，一年最高6萬元、5萬4000元或4萬5600元補助。

周道君表示，109年度的補助申請時間，將於近期對外公布。至於目前仍有1萬7000多人尚未申請，推估是不了解申請流程或是未接收到訊息，後續將會持續宣傳，若有相關需求也可致電1966詢問。