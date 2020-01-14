懶人2日遊！這4個走春景點+住宿 包辦圓滿回憶

農曆春節即將到來，過年除了除夕年夜飯之外，也要出門走春，迎接新的一年。台灣北中南東各有春節活動，搭配訂房網推薦的便利住宿，在春節假期創造「鼠」不盡的美好回憶。

北部 ─ 烘爐地求平安賞梅花

拜拜求新的一年平平安安，是許多人過年必做的一件事情，烘爐地的土地公廟歷史悠久，旅人可以點燈祈福、拜拜許願。此外，由於烘爐地位處高地，夜晚可以俯瞰城市夜景，享受悠閒的時光。而每年的一月中旬到月底為梅花季，盛開的梅花如一片白色花海，微風吹拂時更如雪花般飄落，浪漫的景色每年都吸引許多遊客前往，非常有過年的氛圍。

Hotels.com推薦香樹花園酒店，飯店內附有Spa，鄰近許多景點、百貨，夜晚時旅人也可以散步至河濱公園，享受悠哉的過年氛圍。旅人也可以考慮台北官邸飯店，鄰近士林夜市，交通便利的地點絕對是觀光客的首選之一。

中部 ─ 臺中臺灣燈會

春節至元宵節到臺灣中部旅遊，除了享受臺灣美食和欣賞海岸線之外，也不妨到臺中市欣賞特色燈會。今年的臺灣燈會在臺中舉辦，春節期間可在文心森林公園欣賞副展區（展出至2月23日），主展區則於2月8日起於后里森林園區及馬場園區展出。展區以親子「童」樂為主軸，共規劃5個燈區、超過50座燈組，非常適合闔家帶著大小朋友一起來欣賞。

Hotels.com推薦1969 藍天飯店，從飯店外觀、接待大廳到內部裝潢，營造復古的氛圍，乾淨明亮的房間，交通地點方便，適合過年全家一起來體驗享受。或是選擇Hotel 7 逢甲，鄰近逢甲夜市，對於追求地方美食和景點的旅人而言，絕對是很方便的住所。

南部 ─ 年貨大街與嘉年華

春節必買年貨，不論是吃的年糕、裝飾的春聯，1月18日至23日在「臺南新化年貨大街」找的到！南北貨、特色攤車之外，還有街頭藝人的表演，可以感受到春節氛圍。此外，1月25日至29日在臺南中西區也有「孔廟新春歡樂嘉年華」及「新春大道藝」，沿著臺南孔廟、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、臺灣船園區、山上花園水道博物館等觀光景點，老房子改造的創意小店，春節時應景推出的系列商品和活動，過年時也不忘提升旅人的文化氣息。

Hotels.com推薦安平我小時候設計旅店，位於安平古堡區，結合當地歷史和文化，復古的磁磚，是一間非常有特色、文青風的民宿。也可以考慮在中西區的Café IsShoNi 一緒二咖啡民居，位於臺南市中心，民宿內的特色裝潢，深受旅客喜愛。

東部 ─ 花蓮太平洋燈會

花蓮擁有豐富的自然景觀，適合全家大小遊山玩水，呼吸新鮮的空氣，在大自然中放鬆自我。除此之外，花蓮在春節和元宵節也特別舉辦燈會，旅人除了可以享受自然美景之外，也可以來欣賞在地文化。2020花蓮太平洋燈會於1月18日至2月16日舉行（除夕休息），結合花蓮豐沛的自然與人文特色，展現花蓮之美。活動定點在東大門燈區、鯉魚潭展區定期還會有精彩的燈光秀展演。

Hotels.com推薦花蓮福隆大飯店，位於花蓮市中心，鄰近東大門夜市，交通便利非常適合到花蓮觀光的旅人。或是選擇咩咩不是羊民宿，乾淨明亮的房間，復古的設計，讓全家住得溫馨舒服。

Hotels.com也推出「闔家遊景點，團圓情不變」促銷活動，推薦臺灣、日韓、東南亞和其他熱門目的地，過年出遊住一晚，最低優惠5折起。