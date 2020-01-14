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春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

農曆春節難得出遊，卻又擔心大塞車、人擠人，交通部觀光局挑出16條新春旅遊路線，想不到能去哪玩的旅客，可參考懶人包按圖索驥，北、中、南、東共有116個建議景點，從單車騎行、海岸漫遊、生態踏青、茶席體驗、原民藝術到溫泉美景、老街美食等一網打盡。

●路線1、宜蘭：東北角及宜蘭海岸網美打卡景點1日遊

以台二線為主，壯圍沙丘服務園區在新春期間正值地景藝術節展出，共有12組地景藝術點綴沙丘，盡展蘭陽風情。經烏石港享用海鮮餐，再探訪外澳、三貂角燈塔及鼻頭角步道，參觀全新啟用的休憩站「聽濤營區」，改造活化後以迷彩元素混搭粉色系。

●路線2、福隆：濱海單車＋好行慢遊2日行

從福隆遊客中心出發，騎單車輕鬆漫遊20公里長的舊草嶺環狀線自行車道。沿途有舊草嶺隧道、萊萊地質區、三貂角燈塔等景觀，再夜宿龍門營地；第2日則走訪鹽寮自行車道、澳底海鮮街等，經九份、瑞芳回程，就能串成悠閒的2日遊。

●路線3、萬里、金山 ：新春祈福泡湯趣2日遊

第一天可從情人湖公園到金山慈護宮，在金山老街用完午餐後，到獅頭山公園遊玩，最後落腳金山萬里溫泉區，夜宿一晚後，隔天可以到法鼓山佛教教育園區，再沿北海岸到海灣探索館，最後在淺水灣賞夕陽、踏踏浪，喝杯咖啡。

●路線4、桃園：觀音凌雲桃樂絲DIY 1日遊

觀音山林梢步道—凌雲禪寺—碧瑤山莊餐廳午餐—桃樂絲森林園區導覽、特色下午茶

●路線5、花蓮：漫遊花東縱谷小鎮、部落2日遊

花東地區可前往林田山林業文化園區，再到國際慢城小鎮—鳳林，這裡有校長夢工廠、鳳林客家文物館、韓老爹誠信麻花捲誠實商店、美好花商、菸樓等，隔天再到光復鄉的太巴塱部落，品味部落特色風格料理，感受定點漫遊趣味。

●路線6、台東：漫遊東海岸2日遊

Day1、台東火車站→小野柳遊憩區→加路蘭遊憩區→東河包子→ 都歷遊客中心→三仙臺→夜宿成功

Day2、成功小鎮漁村風情之旅

●路線7、彰化：春遊八卦2日遊

Day1、八卦山生態遊客中心→就是愛荔枝樂園→落羽松森林→猴探井天空之橋→ 慕尼黑巧克力工坊

Day2、田中赤水崎公園→清水岩生態展示中心→樂活襪之鄉博物館→百果山探索樂園

●路線8、南投：金龍山日出健行1日遊

熱門景區日月潭周邊，位於南投縣道131線路旁的小山丘金龍山，即可觀賞低海拔山區日出及雲海景色。鄰近的林試所蓮華池研究中心則有藥用植物標本園、賞螢步道、生態教育館等，也很值得造訪。

●路線9、日月潭：頭社活盆地暨水庫生態步道健行1日遊

台中出發→頭社水庫健行踏青→午餐→頭社盆地濕地生態體驗→頭社農村社區體驗

●路線10、日月潭：黑皮布農2日遊

Day1、台中出發→南投信義雙龍部落巡禮→雙龍瀑布生態巡禮→ 迪克斯布農工藝坊及夏莎 V 工作坊→布農手工 DIY 體驗 → Tamazuan 部落廚房傳統餐→布農之夜

Day2、大曲流 ( 土虱灣 ) →地利 ( 達瑪巒 ) 部落巡禮→布農部落神 鳥傳說壁畫→達瑪巒文化藝術團→丹大布農部落人文輕旅 行→丹大濁水溪生態巡禮→瑪菲 VI 工作坊→潭南天主堂及 獵人的家

●路線11：雲林：濱海、慢漫行2日遊

Day1、馬蹄蛤生態休閒園區→成龍濕地、成龍集會所→口湖遊客中心→好蝦冏男社或 東石漁人碼頭→新塭嘉應廟、魚丸一條街→雙春濱海遊憩區 ( 忘憂森林 ) →北 門婚紗美地 ( 水晶教堂 ) →鹽鄉民宿 ( 晚餐 + 住宿 )

Day2、東隆宮王爺信仰文物館→將軍馬沙溝 3D 彩繪村→萬味珍海產 ( 午餐 ) →勝益 海產加工廠→七股鹽山或台灣鹽博物館→七股潟湖→七股水產 ‧ 黑琵食堂

●路線12、阿里山：來吉（勇士養成任務旅行）＋太和（茶屋生活旅行）2日遊

Day1、嘉義高鐵站→嘉義火車站→山豬勇士開學儀式→勇士鄒食午餐體驗→勇士之家 勇士故事→勇士特訓射箭體驗→山豬勇士結業儀式→夜宿來吉民宿

Day2、太和茶園採茶→揉茶 DIY →特色風味餐→太和屋茶席體驗→茶園漫步

●路線13、阿里山：鹿境隨俗1日遊

逐鹿部落→部落藝術村導覽→梅花鹿園→鄒族射箭體驗→鄒族歌舞展演 →愛情大草原→獵人宴 ( 鄒族燻烤風味餐、聽獵人在唱歌 )

●路線14、嘉義：賞梅祈福曾文水庫迎春2日遊

Day1、梅嶺→玄空法寺→趣淘漫旅 ( 住宿 )

Day2、曾文水庫搭遊艇→玉井老街

●路線15、高雄：蝶戀雙城二日遊

Day1、旗山老街→美濃客家文物館→新威森林公園→十八 羅漢山服務區→聚寶來景觀休憩餐飲→浦來溪頭社 戰道健行→溫泉美食→夜宿寶來、不老溫泉區

Day2、茂林生態公園→茂林遊客中心觀賞 3D 影片→烏巴 克原住民風味餐→石板彩繪及琉璃珠 DIY →龍頭山 遊憩區→多納高吊橋→蝶 Svongvong 烘焙

●路線16、屏東：新春跳島漫遊2日遊

Day1、濱灣公園遊潟湖→大鵬灣濕地公園→ 東隆宮→東港華僑市場

Day2、小琉球搭半潛艇遇見綠蠵龜→環島賞遊美人洞→ 山豬溝→花瓶岩→厚石裙礁

觀光局新春遊程推薦。圖／觀光局提供
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溫泉水庫金山

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