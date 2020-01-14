科技郵輪時代來了！「KIOSK自動報到」20秒快速領房卡

亞洲郵輪市場近10年來始終保持高速成長，目前已占全球市場的13%，而「智慧郵輪」則將是各家發展的新重點。亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪率先斥資近千億建置KIOSK自助報到系統，並投入千萬於基隆港設置12台KIOSK自助報到機，20秒就能完成報到、領取房卡，相較過去人工作業，大幅節省95%的時間；2021年可乘載9千名旅客的環球夢號登台，也將展現智慧客房與機器人服務，AI科技取代人力，也帶來更有效率的服務。

基隆港務公司分公司總經理劉詩宗也出席這場發布會，他指出，未來基隆港務服務中心也將提供自動通關服務，加上KIOSK自助報到機，25秒就可過海關、領房卡，快速登船。此外，基隆港也將朝「智慧港口」發展，提供AI機器人移動式服務。基隆市長林右昌指出，全台第一組碼頭自助報到機的啟用，是台灣郵輪產業發展史歷史性的一刻，基隆港郵輪停靠艘次及旅客人次佔全台9成以上，今年預將有620艘次的郵輪停靠基隆。

雲頂郵輪結合AI智慧科技和雲端應用，積極打造郵輪智慧旅遊，獨家引進KIOSK自助報到系統，未來也規劃陸續推出人臉辨識功能、市區預辦登船、智能機器人、藍芽鎖智能手機操控等服務。雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，雲頂郵輪是亞洲最大的郵輪集團，深耕台灣超過22年，今年旗下三品牌齊發，預計可帶動25萬旅遊人次；此外，旗下品牌麗星郵輪已於去年底正式啟用KIOSK自助報到機，這套系統目前也在新加坡、香港以及中國大陸等地使用，尤其新加坡整體使用率更是高達7成。