親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

科技郵輪時代來了！「KIOSK自動報到」20秒快速領房卡

2020-01-14 15:37聯合報 記者羅建怡／即時報導

亞洲郵輪市場近10年來始終保持高速成長，目前已占全球市場的13%，而「智慧郵輪」則將是各家發展的新重點。亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪率先斥資近千億建置KIOSK自助報到系統，並投入千萬於基隆港設置12台KIOSK自助報到機，20秒就能完成報到、領取房卡，相較過去人工作業，大幅節省95%的時間；2021年可乘載9千名旅客的環球夢號登台，也將展現智慧客房與機器人服務，AI科技取代人力，也帶來更有效率的服務。

基隆港務公司分公司總經理劉詩宗也出席這場發布會，他指出，未來基隆港務服務中心也將提供自動通關服務，加上KIOSK自助報到機，25秒就可過海關、領房卡，快速登船。此外，基隆港也將朝「智慧港口」發展，提供AI機器人移動式服務。基隆市長林右昌指出，全台第一組碼頭自助報到機的啟用，是台灣郵輪產業發展史歷史性的一刻，基隆港郵輪停靠艘次及旅客人次佔全台9成以上，今年預將有620艘次的郵輪停靠基隆。

雲頂郵輪結合AI智慧科技和雲端應用，積極打造郵輪智慧旅遊，獨家引進KIOSK自助報到系統，未來也規劃陸續推出人臉辨識功能、市區預辦登船、智能機器人、藍芽鎖智能手機操控等服務。雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，雲頂郵輪是亞洲最大的郵輪集團，深耕台灣超過22年，今年旗下三品牌齊發，預計可帶動25萬旅遊人次；此外，旗下品牌麗星郵輪已於去年底正式啟用KIOSK自助報到機，這套系統目前也在新加坡、香港以及中國大陸等地使用，尤其新加坡整體使用率更是高達7成。

麗星郵輪旗下寶瓶星號來台10周年，劉曉寧說，今年將會有更多特色主題航次，例如農曆春節檔期推出的「海上年夜飯」，並將年貨大街搬上郵輪，搭配「異國過年小吃」推出6大主題區，在船上就能採買年貨、寫春聯、體驗各國新年文化，像是新加坡開運年菜撈魚生、馬來西亞新年必備零食炸蟹柳條、炸年糕等。此外，今年還有浪漫的波希米亞風情人節、充滿繽紛氣息的紐奧良狂歡節等創意新主題，帶來各種不同的郵輪體驗。

全台第一組碼頭自助報到機，即起於基隆港啟用。圖／雲頂遊輪集團提供
全台第一組碼頭自助報到機，即起於基隆港啟用。圖／雲頂遊輪集團提供
分享
雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧(右起)、基隆市長林右昌共同出席KIOSK自...
雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧(右起)、基隆市長林右昌共同出席KIOSK自助報到機啟用發布會。圖／雲頂遊輪集團提供
分享
農曆春節檔期，寶瓶星號將要把年貨大街搬上郵輪。圖／雲頂遊輪集團提供
農曆春節檔期，寶瓶星號將要把年貨大街搬上郵輪。圖／雲頂遊輪集團提供
分享
年節檔期，郵輪上就可體驗新加坡的開運年菜「撈魚生」。圖／雲頂遊輪集團提供
年節檔期，郵輪上就可體驗新加坡的開運年菜「撈魚生」。圖／雲頂遊輪集團提供
分享

郵輪基隆港新加坡

延伸閱讀

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房...

基隆港驚見男屍漂流 家人稱已離家10多年「不...

更上一層樓轉戰台北市？ 林右昌：未來我不預設...

2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

郵輪駛上海 遊客帶動海洋經濟

郵輪返高港 旅客不滿變更行程一度拒下船

相關新聞

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

與自然共存 冬山河推手郭中端：100分裡有50分是老天賞的

2020-01-14 15:20

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

宣稱「絕對可以抗老」的細胞療法 真有那麼神？

2020-01-14 15:39

6歲22公斤為限 自行車附載幼童3月合法

2020-01-14 15:22

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10

天冷溫飽後踏出餐廳倒地 醫師：當心急性心肌梗塞

2020-01-14 14:57

釜山來回2千有找！歡慶開航9周年 釜山航空全航線999元

2020-01-14 14:38

北捷：捷運站地圖「前方朝上」 方便找出口

2020-01-14 14:35

解台東春節塞車問題 太平溪河堤共構道路19日通車

2020-01-14 14:33

學者：北捷地圖北朝上為佳 清楚指引出口

2020-01-14 14:32

北捷地圖指南針「轉暈人」 乘客迷航歪頭看

2020-01-14 14:28

東南亞仍有登革熱、麻疹疫情 春節出遊要注意

2020-01-14 14:27

奇美醫學中心奇美食品告訴你 如何聰明吃年菜保健康

2020-01-14 14:25

2020桃園客家季 跨足桃捷推出「鼠年」彩繪列車

2020-01-14 14:23

無動力飛行運動 藏飛安危機

2020-01-14 14:18

竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 學者：農民思維要改

2020-01-14 14:12

竹簍大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 14:09

配合新南向 澎管處推穆斯林友善觀光場域認證成績卓越

2020-01-14 13:56

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

春節返鄉車潮估22日湧現 小心避開雲林四大地雷壅塞段

2020-01-14 13:12

南投中年男子右耳長期疼痛 一檢查竟是扁桃腺癌

2020-01-14 12:52

限定3天漁貨大街 就近買年貨還有限定搶購活動

2020-01-14 12:38

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

LADYS CHOICE三明治抹醬防腐劑超標 全數退運銷毀

2020-01-14 12:27

大選落幕激動哥姊增2成 除了冷靜醫師教3步驟

2020-01-14 12:18

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

台灣限定的生存遊戲，弱勢者幾乎破不了關

2020-01-14 12:08

高血壓吃藥也控制不佳？ 微創「單孔」手術切除復原快

2020-01-14 11:52

健保擴大給付多項癌症用藥 白血病患每月可省20萬藥費

2020-01-14 11:52

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

癌症免疫新藥預算成長至8.4億 泌尿道上皮癌給付放寬

2020-01-14 11:36

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 農民思維該與時俱進

2020-01-14 11:22

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08
看更多

熱門文章

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-13 17:55

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

2020-01-13 15:57

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

北捷電子票證2月起取消8折優惠 新北：2年後再評估

2020-01-13 18:12

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

2020-01-14 00:00

年後9成想跳槽 先寄出130封履歷

2020-01-13 16:12

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

台北捷運2月起取消常態八折優惠 改採分級優惠回饋制

2020-01-13 18:25

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

菲律賓塔爾火山噴發 氣象局：灰雲對台暫無影響

2020-01-13 17:21

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top