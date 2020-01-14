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家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO出一張照片表示，家中不管是桌面上還是牆上，大量出現這種像白芝麻的物體...
一名網友PO出一張照片表示，家中不管是桌面上還是牆上，大量出現這種像白芝麻的物體，近聞後也沒有任何味道。圖擷自爆廢公社公開版
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家中牆壁上若出現大量白芝麻要小心了！昨（14）日一名網友在爆廢公社公開版PO出一張照片，並提到家中不管是桌面上還是牆面上，突然大量出現這種不明物體，近看觀察又不太像蟲蛀，於是他就好奇詢問廣大網友「看了看實在百思不得其解，大神們看看解惑！」

原PO在文中PO出一張照片，只見照片中有一坨坨看似白芝麻的淡黃色小顆粒，其中有幾顆顏色較深，若不仔細注意就像是一粒粒米被灑在地上。原PO還刻意在一旁擺上一枚1元硬幣，來凸顯這「一坨芝麻」的比例。這一大片的「白芝麻」突然出現在原PO家中，讓他忍不住上前觀察並聞了一下，他表示近看觀察後不像蛀蟲，也沒有任何臭味，但始終看不出來這到底是何種生物。

沒想到PO文一出後，網友紛紛驚呼「恭喜你得到一坨『黃金』！」。原來這一坨坨看似米粒的東西，是白蟻吃咬後的排泄物，時常會出現在家中的衣櫃，或是天花板中。更有不少網友直言「這是白蟻的排泄物，外表沒事裡面或許已經亂七八糟了」、「白蟻！裡面的傢俱都要換了」、「我還以為是9號小米粟」、「我以為是藜麥欸」、「乍看之下真的很像白芝麻」、「所有的傢俱都要換了，因為可能都被白蟻吃了」。

原來這些看似白芝麻的小顆粒，是白蟻吃咬後的排泄物。圖擷自爆廢公社公開版
原來這些看似白芝麻的小顆粒，是白蟻吃咬後的排泄物。圖擷自爆廢公社公開版
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爆廢公社

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