6歲22公斤為限 自行車附載幼童3月合法

明年三月起，自行車、電動輔助自行車將可合法載幼童。交通部今天預告修正「道路交通安全規則」122條，年滿18歲的駕駛人可以行車、電動輔助自行車，安裝合格兒童座椅之前座椅，可附載1歲以上、4歲以下，且重量15公斤以下幼童為限；後座可以1歲以上、6歲以下且重量22公斤之幼童為限，不過若民眾使用不合格座椅搭載幼童，仍可依道路交通管理處罰條例，處300至600元罰鍰。

此外，為讓警方執法時可一眼辨識，民眾在自行車加裝安全座椅時，必須申請合格標章並逐車標示，才能附載幼童行使道路。根據交通部預告「道路交通安全規則」附件23修正草案，合格標章長寬各3公分，必須為白底、黑字，第一碼至第三碼TBB代表腳踏自行車、TEA代表電動輔助自行車、TCS代表自行車兒童座椅，第四碼至第十碼為合格標章序號。

現行法規自行車不得載人，否則可依道交條例處300至600元，但路上仍可看到父母騎自行車載幼童，警方多半勸導不開罰，不過去年已有立委提案修法，開放年滿18歲自行車駕駛人可載幼童，交通部同意修法方向，並建議前座椅、後座椅可附載幼童年齡及公斤數應做更細緻的劃分，兒童座椅也要符合國家標準。

交通部為此召開多次會議協商，今天預告修正「道路交通安全規則」第122條條文及附件23草案，增訂自行車不得附載坐人，但腳踏自行車或電動輔助自行車依規定可附載一名幼童，年滿18歲駕駛人使用合格腳踏自行車或電動輔助自行車，安裝合格兒童座椅之前座椅者，以附載1歲以上4歲以下且重量15公斤以下幼童為限；後座椅者，以附載1歲以上6歲以下且重量22公斤以下幼童為限。