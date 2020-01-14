武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

春天即將到來，賞櫻季節也將正式到來。向來受到遊客喜愛的武陵農場櫻花季，今年在2月8日登場，預計持續到2月底，花季期間長達22天，為了避免遊客過多影響賞花品質，今年比照往年實施疏運措施，每天進場人數限量6,000人。另賞櫻專車同步對外公布票券開賣時間，今年共有6條賞櫻專車路線，預計1月15日開賣，可把握機會搶購。

武陵農場櫻花季每年吸引大批遊客前往朝聖，今年比照往年規畫4大疏運管制，包含人數上限、道路交通管制，團客預約入場、公共運輸接駁等，遊客可依照管制規定前往武陵農場。

1.人數管制

每日進場人數上限為6,000人，其中一日遊團客或是搭乘公共疏運散客是4,200人，住宿遊客為1,800人。

2.道路交通管制

武陵農場周圍道路會實施交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，櫻花季期間，中124線會由台中市政府公告禁止車輛進入，由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將會繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局在花季期間會嚴加取締，請遊客特別注意。台7線及台7甲線等聯外道路也將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

3.公共運輸接駁

公共運輸賞櫻專線共有6條，包含台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場、梨山－武陵農場等，以預售方式由國光客運業者窗口及7-11、全家、萊爾富等超商售票，1月15日起正式開賣預售票。另梨山到武陵農場則是可到巴士趣App或網站購買車票、入園門票，並在2月7日起開放預售。

票價部分台北市府轉運站－武陵農場全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站－武陵農場全票610元、優待票310元；羅東轉運站－武陵農場全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場－武陵農場全票520元、優待票280元；梨山－武陵農場全票160元、半票80元。

此外，武陵農場櫻花季住宿及露營訂位，在去年11月及12月開放預訂，熱門時段已秒殺，遊客可選擇一日遊或是住在梨山地區，跟旅遊團進去武陵農場。

4.採預約入場

若是無場內住宿通行證，或是預約團客通行證的車輛，一律禁止進入。針對換證部分，住宿遊客可憑武陵農場製發車輛通行證進場，團體遊客可通過預約平台登記換發通行證進場。搭乘公共運輸散客，則由客運業者提供的售票管道，購買車票進場。