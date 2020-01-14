流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

流感進流行最高峰，單周增118例流感併發重症病例，8例死亡個案，雙創本季最高紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

流感進流行最高峰，單周增118例流感併發重症病例，8例死亡個案，雙創本季最高紀錄，其中包含一名38歲男性，本身有糖尿病卻沒有接種本季公費流感疫苗，發病後住院七天仍不治。疾管署說，疫情不會馬上下降，將持續在高峰期，即將進入春節，民眾不可掉以輕心，呼籲民眾儘速接種流感疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達124118人次，較前一周上升7.6%；急診類流感就診病例百分比為13.5%，與前一周相當；上周新增118例流感併發重症病例，8例死亡病例，皆無接種本季流感疫苗，其中7例有慢性病，分別為4名男性及2名女性，死亡個案年齡介於38至91歲。

對免疫力不佳、有慢性病史民眾而言，流感併發重症甚至死亡病程速度不容小覷，疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增的死亡個案平均發病短短7天喪命，其中38歲中部男性是本流感季最年輕個案，有糖尿病史，發病後因呼吸困難送醫，曾一度心跳停止被搶救，最後仍併發肺炎、心肌炎過世。

單周重症及死亡數雙創本季最高紀錄，疾管署副署長莊人祥表示，評估目前已達本季流感流行最高峰，疫情雖不會在快速上升，但也不會馬上降溫，將持續在高峰期，醫療院所春節長假門診休診一向是流感防疫大挑戰，民眾不可掉以輕心，除盡快接種疫苗，也要注意個人衛生習慣。

本季流感併發重症病例累計617例，99%病例未接種本季流感疫苗，重症個案年齡層以65歲以上為主，占42%，其次為50至64歲，約占32%。流感重症死亡病例累計34例，病例幾乎都是感染A型H1N1，但未接種本季流感疫苗。

目前社區流行病毒以A型H1N1為主，約占80%。莊人祥說，目前公費流感疫苗尚餘約121.9萬劑，目前每日接種數可達10萬劑，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾請儘速前往接種，未具公費接種資格民眾也鼓勵自費接種，以獲得保護力。