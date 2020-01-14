搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

搭飛機已有多家航空公司有自助報到機，搭郵輪現在也有了，亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪，率先斥資近千億元，在基隆港設置12台KIOSK自助報到機，只需20秒就能完成報到。立委蔡適指出，吃魚不能只吃一面，兩面都要吃到，他建議港公司也應佈建快速通關系統，報到、通關全面改善，遊客就不用再大排長龍。

台灣第一組碼頭自助報到機，今天舉辦啟用記者會，市長林右昌，立委蔡適應，基隆港務公司分公司總經理劉詩宗等人，都來見證台灣郵輪產業發展史歷史性的一刻。不過，這只適用搭雲頂集團郵輪。

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，他深耕台灣超過22年，2018年麗星郵輪總計在台灣提供204個航次，接載旅客超過23萬人次；2019年星夢郵輪旗下的全新「探索夢號」完工後旋即來台，展開以基隆為母港的首航航次；2020年「世界夢號」加碼至10個航次，雲頂郵輪集團旗下的水晶郵輪也將訪台，預計全年載客量可望突破25萬人次。

為迎接更多海外郵輪旅客的到訪，他們選定基隆港做為全台首個提供自助化報到Check in服務的港口。和過往純人工報到相比，使用KIOSK自助報到系統約可節省旅客95%的報到時間，僅需短短20秒即能完成報到。

立委蔡適應指出，有了自助報到機，大大節省報到時間，但通關一個人要5分鐘左右，一個龐大的郵輪，經常要大排長龍，他建議也應佈建快速通關系統，基隆港東岸今年4月要率先啟用，他希望港公司和移民署今年也能在西岸增快速通關系統，吃魚不能只吃一面，兩面都要吃到。

基隆市市長林右昌說，預計將有 620 艘次的郵輪停靠基隆。目前基隆港東、西岸碼頭正在修建優化，接下來還有許多重大建設將陸續完工，包括城際轉運站、海洋廣場擴建、郵輪轉運中心及大基隆歷史場景再現等，屆時將有更多的觀光旅遊資源可以吸引旅客駐足。