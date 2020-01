《孤獨星球》每年接受各地工作人員與投稿人提名,已連續15年評選最值得造訪城市,台灣高雄市也曾在2018年度被獲選為第五名。

圖片來源:截自《孤獨星球》 分享 facebook

每年被選出的城市,都獲得世界各地旅客的關注。《孤獨星球》今年入選的十座城市如下:

1. 奧地利薩爾茲堡(Salzburg, Austria)

2. 美國華盛頓特區(Washington, D.C., United States)

3. 埃及開羅(Cairo, Egypt)

4. 愛爾蘭高威(Galway, Ireland)

5. 德國波昂(Bonn, Germany)

6. 玻利維亞拉巴斯(La Paz, Bolivia)

7. 印度科契(Kochi, India)

8. 加拿大溫哥華(Vancouver, Canada)

9. 阿拉伯聯合大公國杜拜(Dubai, United Arab Emirates)

10. 美國丹佛(Denver, United States)

第一名:奧地利薩爾茲堡

薩爾茲堡 聯合報記者饒磐安/攝影 分享 facebook

薩爾茲堡是音樂神童莫札特的故鄉,每年夏季都會舉辦為期五週的薩爾茲堡音樂節(Salzburg Festival),是世界最大的古典音樂與歌劇節慶之一。

2020年適逢薩爾茲堡音樂節100週年,將會有特別的展演活動,紀念過去100年的獨特歷史。錯過此次,就要再等100年,因此被評選為2020最值得造訪的第一名。

第二名:美國華盛頓特區

圖為櫻花盛開期時,在潮汐湖泛舟是賞櫻的不錯選擇。華盛頓特區旅遊局提供 分享 facebook

2020年是《美國憲法第19修正案》(US Constitution’s 19th Amendment)通過100週年,此案確立了女性平等的投票權利,是人權運動上重要的一步。明年同樣是美國的總統大選,現任總統川普將對上民主黨對手,在世界局勢劇烈動盪的此刻,全球都密切關注這一場選戰。

除了是美國的政治中心,華盛頓特區的歷史博物館(National Museum of American History)和女性藝術博物館(National Museum of Women in the Arts)也將有特別展覽,標誌出這座城市豐富的人文藝術。

第三名:埃及開羅

新華社 分享 facebook

全球最大的考古博物館「大埃及博物館」(Grand Egyptian Museum)將於2020年開幕,這座博物館位於開羅的吉薩高原,耗資10億美元,歷時超過10年,將展出逾10萬件古埃及文物,包含世界知名的圖坦卡門黃金面具,預計將吸引全球的考古迷前往朝聖。

第四名:愛爾蘭高威

圖擷自 愛爾蘭高威官網 分享 facebook

愛爾蘭高威被選為2020年的歐洲文化之都(European Capital of Culture),將於二月開始為期一整年的慶祝活動,包含音樂、戲劇、文學、視覺藝術、舞蹈、電影、建築、文化遺產和美食等,每個月都有不同的主題節目,要向世界展現這座歷史悠久城市的文化寶藏。

第五名:德國波昂

德國波昂最著名的賞櫻地點Heerstrasse,有一條被譽為「全世界最美」的櫻花隧道,本周櫻花盛開,彷彿將街道塞滿,吸引大批遊客觀賞、拍照。波昂是前西德首都,至今是德國重要政治中心。它也是音樂家貝多芬的出生地,瀰漫浪漫的田園風情;每年四月到五月初的櫻花季,被認為是波昂最美的時候。圖/新華社 分享 facebook

樂聖貝多芬的故鄉德國波昂,同樣將在2020年迎來貝多芬的250週年誕辰紀念。這座前西德的首都城市,在卸下首都光環後,以豐厚的藝文能量著稱,受到許多文藝愛好者的歡迎。城內的波昂大教堂、波昂大學、櫻花大道等,都是觀光知名景點。

「全文轉載自未來城市(春節機票訂了嗎?《孤獨星球》嚴選:2020年最值得造訪的十座城市(上)),欲了解更多智慧科技,請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

我們在柏林相遇:柏林的四個容易與一個困難

想移民!全球「工作與生活最平衡」五大城市 集中在歐洲這一區

韓流效應!歐洲絕美小鎮嫌遊客多 沒預約別來