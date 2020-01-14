境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

中國大陸武漢不明肺炎疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）正式將新病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，首次出現於泰國偵測到境外移入2019新型冠狀病毒，其無華南海鮮市場活動史，疾管署評估，不排除人傳人或有其他動物感染源可能性，目前評估尚不針對泰國採取額外檢疫措施。

泰國發現的2019新型冠狀病毒個案，初步了解為61歲中國大陸武漢市女性，於1月8日入境泰國時經發燒篩檢陽性後隔離，並於1月12日確診，另針對其185位接觸者持續進行追蹤，其中16例同航班旅客已確認檢驗陰性，該病患目前已無發燒及呼吸道症狀，預計近日可出院返國。

自爆發疫情後，華南海鮮市場已休市兩周，疾管署副署長莊人祥說，該婦未出沒華南海鮮市場，但有其他武漢傳統市場活動史，目前不排除人傳人可能性，但由於未傳醫護人員院內感染，是否有其他動物感染源未被發現，將是未來須儘速釐清。

莊人祥表示，我國將密切關注該名病患如何於中國大陸武漢市染病機制，並持續現有入境發燒檢疫機制。由於該病毒不排除人傳人可能，符合「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」定義通報個案，皆會入住隔離病房，避免造成院內傳染。

截至本月12日，中國大陸官方針對2019新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料共有41名，重症6例治療中、1例死亡，其餘病情穩定，出院人數增加為7例，密切接觸者累計763人，其中76人已解除醫學追蹤，無相關病例，目前未發現明確人傳人證據。