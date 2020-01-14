親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國大陸武漢不明肺炎疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）正式將新病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，首次出現於泰國偵測到境外移入2019新型冠狀病毒，其無華南海鮮市場活動史，疾管署評估，不排除人傳人或有其他動物感染源可能性，目前評估尚不針對泰國採取額外檢疫措施。

泰國發現的2019新型冠狀病毒個案，初步了解為61歲中國大陸武漢市女性，於1月8日入境泰國時經發燒篩檢陽性後隔離，並於1月12日確診，另針對其185位接觸者持續進行追蹤，其中16例同航班旅客已確認檢驗陰性，該病患目前已無發燒及呼吸道症狀，預計近日可出院返國。

自爆發疫情後，華南海鮮市場已休市兩周，疾管署副署長莊人祥說，該婦未出沒華南海鮮市場，但有其他武漢傳統市場活動史，目前不排除人傳人可能性，但由於未傳醫護人員院內感染，是否有其他動物感染源未被發現，將是未來須儘速釐清。

莊人祥表示，我國將密切關注該名病患如何於中國大陸武漢市染病機制，並持續現有入境發燒檢疫機制。由於該病毒不排除人傳人可能，符合「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」定義通報個案，皆會入住隔離病房，避免造成院內傳染。

截至本月12日，中國大陸官方針對2019新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料共有41名，重症6例治療中、1例死亡，其餘病情穩定，出院人數增加為7例，密切接觸者累計763人，其中76人已解除醫學追蹤，無相關病例，目前未發現明確人傳人證據。

另自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，迄今共7名符合「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」個案，其中3名已於1月8日至9日間排除，4名檢驗中，其中2名快篩分別顯示為A型及B型流感，國內目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。

中國大陸武漢不明肺炎疫情，首次出現於泰國偵測到境外移入2019新型冠狀病毒，其無...
中國大陸武漢不明肺炎疫情，首次出現於泰國偵測到境外移入2019新型冠狀病毒，其無華南海鮮市場活動史。（中新社）
分享

延伸閱讀

病毒擴散！女遊曼谷被檢驗出 武漢肺炎海外見首...

防污名化 武漢肺炎病毒以「2019新型冠狀病...

武漢肺炎當地暫無新增病例 687人接受觀察

一名大陸女性感染未知冠狀病毒在泰國被隔離 境...

武漢高新企業增900家 創新高

武漢肺炎 出現大陸外首例

相關新聞

春節機票訂了嗎？《孤獨星球》嚴選：2020年最值得造訪的十座城市（上）

2020-01-14 15:36

流感增118重症8死雙創本季最高 38歲男也因流感喪命

2020-01-14 15:17

與自然共存 冬山河推手郭中端：100分裡有50分是老天賞的

2020-01-14 15:20

武陵農場櫻花季2月8日開跑 賞櫻搶車票、換證交通全攻略

2020-01-14 15:19

宣稱「絕對可以抗老」的細胞療法 真有那麼神？

2020-01-14 15:39

6歲22公斤為限 自行車附載幼童3月合法

2020-01-14 15:22

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

搭郵輪也有自助報到機了 只需20秒就能取得房卡

2020-01-14 15:10

天冷溫飽後踏出餐廳倒地 醫師：當心急性心肌梗塞

2020-01-14 14:57

釜山來回2千有找！歡慶開航9周年 釜山航空全航線999元

2020-01-14 14:38

北捷：捷運站地圖「前方朝上」 方便找出口

2020-01-14 14:35

解台東春節塞車問題 太平溪河堤共構道路19日通車

2020-01-14 14:33

學者：北捷地圖北朝上為佳 清楚指引出口

2020-01-14 14:32

北捷地圖指南針「轉暈人」 乘客迷航歪頭看

2020-01-14 14:28

東南亞仍有登革熱、麻疹疫情 春節出遊要注意

2020-01-14 14:27

奇美醫學中心奇美食品告訴你 如何聰明吃年菜保健康

2020-01-14 14:25

2020桃園客家季 跨足桃捷推出「鼠年」彩繪列車

2020-01-14 14:23

無動力飛行運動 藏飛安危機

2020-01-14 14:18

竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 學者：農民思維要改

2020-01-14 14:12

竹簍大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 14:09

配合新南向 澎管處推穆斯林友善觀光場域認證成績卓越

2020-01-14 13:56

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

春節返鄉車潮估22日湧現 小心避開雲林四大地雷壅塞段

2020-01-14 13:12

南投中年男子右耳長期疼痛 一檢查竟是扁桃腺癌

2020-01-14 12:52

限定3天漁貨大街 就近買年貨還有限定搶購活動

2020-01-14 12:38

foodpanda調整計薪方式變相減薪？ 外送員醞釀1月16日罷工

2020-01-14 12:29

LADYS CHOICE三明治抹醬防腐劑超標 全數退運銷毀

2020-01-14 12:27

大選落幕激動哥姊增2成 除了冷靜醫師教3步驟

2020-01-14 12:18

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

台灣限定的生存遊戲，弱勢者幾乎破不了關

2020-01-14 12:08

高血壓吃藥也控制不佳？ 微創「單孔」手術切除復原快

2020-01-14 11:52

健保擴大給付多項癌症用藥 白血病患每月可省20萬藥費

2020-01-14 11:52

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

癌症免疫新藥預算成長至8.4億 泌尿道上皮癌給付放寬

2020-01-14 11:36

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 農民思維該與時俱進

2020-01-14 11:22

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08
看更多

熱門文章

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-13 17:55

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

2020-01-13 15:57

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只會變蚯蚓

2020-01-14 13:35

北捷電子票證2月起取消8折優惠 新北：2年後再評估

2020-01-13 18:12

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

上路前注意！ 春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

2020-01-14 00:00

年後9成想跳槽 先寄出130封履歷

2020-01-13 16:12

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

春節國5往蘇花改大客車先行？ 車潮塞爆蘇澳用路人怒轟

2020-01-14 13:29

台北捷運2月起取消常態八折優惠 改採分級優惠回饋制

2020-01-13 18:25

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

菲律賓塔爾火山噴發 氣象局：灰雲對台暫無影響

2020-01-13 17:21

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37

境外武漢肺炎沒去華南海鮮市場 疾管署：不排除人傳人

2020-01-14 14:56

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top