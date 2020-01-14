他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

高雄市長韓國瑜在2020總統大選中落敗。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 國民黨在這次2020總統立委選舉中大敗，許多韓粉似乎到現在還不能接受事實，有網友在PTT上表示身邊幾個支持韓國瑜的長輩無法面對敗選的結果，不是喝酒澆愁不然就呆坐沙發上，讓他不知道該怎麼安慰。他發文想問其他鄉民們家中的狀況，許多人也留言分享長輩在大選後出現的情形。

原PO表示大選過後，韓國瑜和國民黨敗選，身邊有2名「韓粉」長輩似乎被選舉結果給嚇到了，其中一個喝了一整晚的酒，到隔天還在宿醉，也不知道有沒有吃中餐；另一位從早上起床後就呆坐在沙發上，也不開電視，不知道發生了什麼事，讓他看了很難過，「以上兩個長輩好像受傷很嚴重，不知道該怎麼安慰」。原PO想問其他網友家中的韓粉長輩是不是也有一樣的狀況？

有網友表示家中的氣氛的確滿低迷的，「我媽老家那邊的嬸婆姨婆說昨天失眠」、「爸媽去教會一整天了，昨天下樓時明顯感到氣氛凝重」、「媽繼續看韓劇，爸上FB跟LINE發抱怨文」、「完全不好，不爽在心底，隨時爆炸」、「太誇張了吧，沒其他事做？」、「我爸淺藍，完全沒事」、「還好，他們投韓但本來就認為他會輸」。也有網友好心給予建議「不要刺激他們」、「給他們一點時間吧」。

其實台灣因為立場對立太鮮明，每回一到選舉就很容易造成親朋好友之間的感情撕裂，諮商心理師更觀察到今年選舉明顯出現世代對立，因此建議選後千萬不要「相互挑釁」。若是遇到挑釁怎麼辦？心理師建議先別回嘴，先讓自己處於平靜，把原本想嗆回去的話先忍住，也可以即時採「腹式呼吸法」，深呼吸後先把不滿先吐掉，不要受到他人的挑釁而起紛爭。

如果向親友傾訴、腹式呼吸法都沒辦法紓壓，晚上也睡不好，連續超過2星期，最好尋求精神科醫師、諮商心理師求助，改善因應心理影響生理的問題。