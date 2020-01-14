東南亞仍有登革熱、麻疹疫情 春節出遊要注意

農曆春節將至、學生也陸續放寒假，即將迎接旅遊旺季，但鄰近國家仍有登革熱、麻疹疫情，民眾出遊需多注意。衛福部疾病管制署今公布統計資料，國內今年1月1日截至13日，已累計11例境外移入登革熱病例，主要分布在菲律賓、泰國、越南等東南亞國家，且馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡等國的疫情也處高峰或流行期，提醒民眾近期若前往上述地區，應加強防蚊、清潔等防疫措施。

疾管署副署長莊人祥表示，目前鄰近國家登革熱與麻疹疫情未在低點。據疾管署資料顯示，國內年初至今累計11例境外移入登革熱中，感染國家為菲律賓4例、泰國及越南各3例、印尼1例。其中越南疫情仍高於警戒值；菲律賓及泰國疫情每周報告病例數，仍在500例以上；而印尼正進入雨季，預估病例數可能增加。

而在麻疹方面，莊人祥說我國2019年至今共累計141例麻疹病例，其中59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例及菲律賓8例為多。最新2例境外移入麻疹個案，為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰，去年底分別至菲律賓、越南旅遊後，回國分別於今年1月3日、6日確診，現已恢復正常作息，相關接觸者將持續監測至1月下旬。

另，據交通部觀光局統計資料顯示，去年1至2月國人出境人數約270多萬人，其中兩成前往新南向國家，但該期間境外移入重要傳染病病例中，近九成是於東南亞及新南向國家感染，主要為登革熱、麻疹、急性病毒性A型肝炎及阿米巴性痢疾等傳染病，顯示國人前往新南向國家會有較高的感染風險。