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東南亞仍有登革熱、麻疹疫情 春節出遊要注意

2020-01-14 14:27聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

農曆春節將至、學生也陸續放寒假，即將迎接旅遊旺季，但鄰近國家仍有登革熱麻疹疫情，民眾出遊需多注意。衛福部疾病管制署今公布統計資料，國內今年1月1日截至13日，已累計11例境外移入登革熱病例，主要分布在菲律賓、泰國、越南等東南亞國家，且馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡等國的疫情也處高峰或流行期，提醒民眾近期若前往上述地區，應加強防蚊、清潔等防疫措施。

疾管署副署長莊人祥表示，目前鄰近國家登革熱與麻疹疫情未在低點。據疾管署資料顯示，國內年初至今累計11例境外移入登革熱中，感染國家為菲律賓4例、泰國及越南各3例、印尼1例。其中越南疫情仍高於警戒值；菲律賓及泰國疫情每周報告病例數，仍在500例以上；而印尼正進入雨季，預估病例數可能增加。

而在麻疹方面，莊人祥說我國2019年至今共累計141例麻疹病例，其中59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例及菲律賓8例為多。最新2例境外移入麻疹個案，為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰，去年底分別至菲律賓、越南旅遊後，回國分別於今年1月3日、6日確診，現已恢復正常作息，相關接觸者將持續監測至1月下旬。

另，據交通部觀光局統計資料顯示，去年1至2月國人出境人數約270多萬人，其中兩成前往新南向國家，但該期間境外移入重要傳染病病例中，近九成是於東南亞及新南向國家感染，主要為登革熱、麻疹、急性病毒性A型肝炎及阿米巴性痢疾等傳染病，顯示國人前往新南向國家會有較高的感染風險。

莊人祥提醒，春節將至，民眾如有身體不適症狀，應暫緩旅遊行程在家休息外，建議出國前可先至新南向人員健康服務中心或疾管署網站查詢當地疫情，或至全國32家旅遊醫學門診諮詢或預防接種。旅途中應留意飲食安全，避免生食生飲，並落實正確洗手、避免接觸禽畜或野生動物；返國入境時，如出現發燒等症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後如有身體不適，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時治療。

疾管署副署長莊人祥（左二）表示，據疾管署資料顯示，國內今年初至今累計11例境外移...
疾管署副署長莊人祥（左二）表示，據疾管署資料顯示，國內今年初至今累計11例境外移入登革熱，感染國家為菲律賓4例、泰國及越南各3例、印尼1例。其中越南疫情仍高於警戒值；提醒民眾過年前後前往上述地區，應加強防蚊、清潔等防疫措施。記者簡浩正／攝影
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麻疹登革熱

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