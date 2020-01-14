2020桃園客家季 跨足桃捷推出「鼠年」彩繪列車

桃園客家局今年將客家傳統節慶天穿日擴大舉辦為「2020桃園市客家季」，除了系列活動，更首度跨足桃捷，推出「鼠年」彩繪列車，即日起於桃捷A1至A21站全線行駛至4月。 圖／取自桃市府客家事務局官網 分享 facebook

桃園客家局今年將客家天穿日活動擴大舉辦為「2020桃園市客家季」，除了系列活動，更首度跨足桃捷，推出彩繪列車，自車體外至車廂內，以「鼠年」老鼠一家五口為主角，呈現客家人煎甜粄補天穿、唱山歌等天穿日的傳統習俗，列車即日起將於桃捷A1至A21站全線行駛至4月。還請來金曲音樂人劉劭希老師製作A21環北站專屬之客家到站音樂，並設置天穿特展及彩繪列車主題打卡區。

農曆正月20日為「天穿日」，是客家人獨特的傳統節慶，相傳舊時水神與火神相爭不慎將天撞塌，女媧為免人間苦難便煉五色石補天，客家人感念女媧幫助，遂於「天穿日」男不耕田，女不織布，避免鋤頭弄裂大地、針把天給刺穿，並唱山歌自娛，遂有客家俗諺「有做無做，尞到天穿過；天穿一過，就愛煞猛做。」，人們在這天放下工作、休養生息，並製作甜粄、湯圓等客家米食來祭祀，象徵協助女媧補天。

鄭文燦表示，市府每年皆於天穿日推出別出心裁的慶祝活動，如實境解謎、密室逃脫等吸引更多人認識客家特色文化，今年更將天穿日擴大為「客家季」，創新設計桃捷彩繪列車，希望帶給民眾整個季節的客家文化饗宴。

特別邀請金曲音樂人劉劭希老師製作A21環北站專屬之客家到站音樂，並設置天穿特展及彩繪列車主題打卡區；系列活動則包含環境劇場、藝文展演、DIY或童玩體驗、闖關遊戲及綠市集等，活動尾聲則於4月4日推出「細人仔童樂會」，將有公仔界巨星ㄚ弟ㄚ妹熱舞見面會，帶著孩子開心玩跳格子、大型積木、以及超大型夾糖果機，為親子帶來甜蜜驚奇的兒童節假期。

另外，活動期間亦設計5場創意快閃，包含最潮熱舞、幽默大「獅」腹語秀、情人節限定浪漫情歌、驚艷吸睛時尚大秀、超級「偶」像陪你搭乘彩繪列車等，民眾只要拍照或錄影打卡快閃照片上傳FB或IG，並Tag3名好友，即可獲贈只送不賣的限量一日票卡。

彩繪列車行駛班次、系列活動及快閃等相關資訊，請上桃園市政府客家事務局官方網站或粉絲專頁查詢。