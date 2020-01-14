林佳龍：限陸客來台損人不利己 盼中國重新檢討

交通部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍今天接受媒體聯訪表示，中國限縮陸客來台灣旅遊，是損人不利己的事，希望中國能重新檢討，以平常心建立兩岸交流良好機制。

林佳龍上午參加運輸研究所舉辦的「重點運輸研究策勵研討會」，接受體聯訪時，針對有關總統大選後，因投資客憂心陸客來台持續限縮，造成部分觀光股重挫，林佳龍提出看法。

林佳龍說，股市變化是兩面，依賴中國市場的業者較不樂觀，但有些經營日、韓市場的旅遊業，股價不下反上。

林佳龍表示，過去4年中國用陸客做為統戰工具的效益已遞減，原本陸客占台灣入境旅客的成4成1，去年降為2成5，台灣化危機為轉機，觀光結構轉型算平順。

林佳龍說，限縮陸客來台是損人不利己的做法，希望中國重新檢討，期待以平常心建立良好兩岸交流機制，台灣無法影響中國的決策，但願釋出善意，仍歡迎陸客來台灣。

林佳龍認為，交通部已制定觀光政策白皮書，包括觀光局升格為觀光署、增加更多預算及員額，他相信總統蔡英文連任會實現對發展觀光的承諾願景，長期來看，台灣觀光的結構體質轉型正進行中，大家不用擔心，台灣應迎向世界，讓更多國際觀光客來，2030年的目標是一年達2000萬人次。

至於擴大國旅部分，林佳龍也提到除了補助以外，會有新的思維及方法，彌補陸客未來變化，政府己做好應變方案，包括：獎勵旅宿業投資、紓困等。