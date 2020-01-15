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桂格攜手Hello Kitty 最強跨界組合 過年送禮健康又實用

2020-01-15 11:25聯合線上／ 鄭嘉蕙

跨界聯名概念正夯！桂格養氣人蔘連續13年全國銷售第一，此次攜手Hello Kitty，在春節推出健康又實用春節行李箱組合，最強品牌異業結盟可以說是裡外兼顧，肯定要讓粉絲瘋狂搶購啊！

桂格與Hello Kitty跨界聯名，炒熱年節補品市場。 圖／桂格 提供
桂格與Hello Kitty跨界聯名，炒熱年節補品市場。 圖／桂格 提供
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春節送禮是大事，根據統計資料顯示，台灣農曆年送禮市場高達36億元，是全年禮品市場營業額最高的檔期。正是因為年節禮盒商機大，為了搶攻這塊市場大餅，業者卯足勁兒祭出亮點商品，內在產品本身品質要好、外在包裝設計也不能馬虎，才能兼顧面子與裡子。

年禮百百款，送禮送健康最受到青睞。業界領導品牌桂格，多項產品擁有國家健康食品認證，在送禮旺季再度攜手萬人迷Hello Kitty擦出亮點，讓原本下手有「選擇困難症」的消費者眼睛為之一亮，針對不同通路一共推出6款Q萌的Hello kitty行李箱設計，保健飲品加上Hello Kitty行李箱和其他聯名贈品，讓經典不敗人氣口碑推薦的桂格養氣人蔘，無論是送禮自用都相當適合。

桂格養氣人蔘整組買，Hello Kitty行李箱和聯名贈品帶回家。 圖／桂格 提...
桂格養氣人蔘整組買，Hello Kitty行李箱和聯名贈品帶回家。 圖／桂格 提供
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桂格養氣人蔘整組買，Hello Kitty行李箱和聯名贈品帶回家。 圖／桂格 提...
桂格養氣人蔘整組買，Hello Kitty行李箱和聯名贈品帶回家。 圖／桂格 提供
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新春期間走春伴手禮少不了，不論是到親戚長輩上司、同學朋友閨蜜家拜年都要用心張羅禮物，一方面是表達祝福的心意，另一方面也增添聊天的話題，不難發現親友相聚話題總是離不開「健康」、「養生」，送最強品牌養生飲品最能呼應。

桂格為保健飲品第一大品牌，堅持做到最好的桂格養氣人蔘，天天飲用補充旺盛精神。春節送禮除了首選桂格養氣人蔘外，還有桂格活靈芝可增加保護力、桂格雞精幫助增加活力等多種健康禮選擇，質性溫和適合長期保健使用，每天一瓶有活力好精神，滿足各族群的送禮與保建需求。

買桂格養氣人蔘x Hello Kitty行李箱聯名組合，自用送禮兩相宜。 圖／桂...
買桂格養氣人蔘x Hello Kitty行李箱聯名組合，自用送禮兩相宜。 圖／桂格 提供
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全聯、家樂福、大潤發、愛買…等主要通路在春節期間還推出滿額贈或發票登錄，就贈送Hello Kitty聯名贈品等活動。春節送禮健康最棒，快來挑選桂格好禮和Hello Kitty相伴回家，把最好的桂格，送給最要好的！

桂格養氣人蔘幫你補氣：https://reurl.cc/Gk2R9d
更多桂格春節行李箱活動與贈品資訊，請參閱店頭海報，或上facebook「桂格健康講堂」粉絲專頁：https://www.facebook.com/quaker.healthylife/

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