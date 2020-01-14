LADYS CHOICE三明治抹醬防腐劑超標 全數退運銷毀

食藥署公布邊境查驗結果，共計20件產品不合格，其中自菲律賓進口聯合利華旗下的LADYS CHOICE三明治抹醬共一千多公斤，被驗出防腐劑超標，皆已全數退運或銷毀。

依據我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，苯甲酸和己二烯酸用量皆為每公斤可使用一公克以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑使用量除以用量標準的總和不得大於1。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依現行檢驗方法可驗出12種防腐劑，本次由菲律賓進口的LADYS CHOICE三明治抹醬共兩批，各528公斤，都檢出防腐劑己二烯酸超標，分別為1.2 g／kg以及1.3 g／kg。另外混合使用防腐劑苯甲酸，也違反使用量除以用量標準總和不得大於1的限量標準。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，防腐劑分為有機防腐劑和無機防腐劑，由於無機防腐劑毒性較大，幾乎已無使用，常見的有機防腐劑則為去水醋酸鈉、苯甲酸類、對羥基苯甲酸酯類和己二烯酸類，而對人體毒性大小為去水醋酸鈉>苯甲酸類＞對羥基苯甲酸酯類＞己二烯酸。

顏宗海表示，苯甲酸和己二烯酸的毒性都較小，苯甲酸在人體經9至15小時後可從尿液排出、己二烯酸則可在體內分解二氧化碳汗水，排出體外。但若是含量過高，則可能造成噁心、嘔吐等腸胃道不適的症狀，且因為會經過肝臟代謝，肝功能不好的民眾要特別注意。