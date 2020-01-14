親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

醫界之光 成醫徐志中奪世界牙醫臨床病例競賽首獎

2020-01-14 12:23中央社 台南14日電

成功大學1名24歲女學生因車禍外傷造成門牙脫落、牙齒嚴重位移及牙齦撕裂，成大醫院牙周科醫師徐志中花了3年多時間完成修補治療，這個病例也獲得2019世界臨床病例競賽首獎。

成大醫院今天發布新聞稿指出，這名女大學生因車禍外傷，造成左上側門牙脫落，多顆牙齒嚴重位移、齒槽骨與牙齦撕裂，經徐志中治療，在盡可能保存牙齒的前提下，進行美學牙齦增補手術。

徐志中也搭配牙周、贋復、根管治療等，完成根管治療，植牙，及全瓷假牙等處置，治療時間超過3年，完全恢復病人口腔功能和美觀。

徐志中的治療病例參加歐洲學術學會巴塞隆納國際牙醫學研討會，奪下2019年世界臨床病例競賽自然牙軟組織再生重建項目冠軍（Soft Tissue Regenerationaround Teeth）。

歐洲學術學會是以歐盟與美國為基底，橫跨全世界的非營利性學術機構，會員超過3000人，主要是連結口腔與顱顏面組織重建領域的基礎科學與臨床治療。

2019年大會共有全球177件專業臨床醫師病例參與競賽；徐志中獲得首獎，評審評語是「細膩的手術與贋復處置，符合科學實證精神的治療計畫與步驟，才能達成這高難度，橫跨牙周軟硬組織重建與植牙合併治療的優秀病例」。

延伸閱讀

文策院長胡晴舫獲書展首獎 爆迴避爭議

韓競辦徵奧步108招 首獎頒給壹週刊

牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬

熬夜繪圖創發設計靈感 男大生拿下全國室內設計...

台北書展大獎 胡晴舫陳淑瑤李維菁獲小說首獎

2020年美國玫瑰花車國際首獎 華航蟬聯

相關新聞

限定3天漁貨大街 就近買年貨還有限定搶購活動

2020-01-14 12:38

LADYS CHOICE三明治抹醬防腐劑超標 全數退運銷毀

2020-01-14 12:27

大選落幕激動哥姊增2成 除了冷靜醫師教3步驟

2020-01-14 12:18

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

上路前注意！春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

台灣限定的生存遊戲，弱勢者幾乎破不了關

2020-01-14 12:08

高血壓吃藥也控制不佳？ 微創「單孔」手術切除復原快

2020-01-14 11:52

健保擴大給付多項癌症用藥 白血病患每月可省20萬藥費

2020-01-14 11:52

老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

2020-01-14 11:51

癌症免疫新藥預算成長至8.4億 泌尿道上皮癌給付放寬

2020-01-14 11:36

氣象局：明回溫、周五再變冷 北部、東北部低溫探15度

2020-01-14 11:24

竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 農民思維該與時俱進

2020-01-14 11:22

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

2020-01-14 11:06

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

痛啊！ 結石滾進輸尿管 過年前先去除石患

2020-01-14 10:17

用克流感無用還咳血 醫：可能已併發肺炎

2020-01-14 10:13

澎湖返鄉過年包機 今午開放訂票

2020-01-14 09:56

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

中壯年族群忽略三高 冬季成腦中風發病高峰

2020-01-14 09:17

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

玉山、雪霸、合歡山 銀白雪世界

2020-01-14 00:25

統一超商送暖 黃阿瑪陪99歲嬤圍爐

2020-01-14 00:25

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

健康你我他 ／果乾當零嘴 開心吃過年

2020-01-14 00:03

亞東醫院免費居服 新北4區可申請

2020-01-14 00:03

過年別斷藥 慢性病即起可先領

2020-01-14 00:03

防子宮頸腺癌 抹片檢查至少三年一次

2020-01-14 00:03

易怒、失眠、沒「性」趣… 恐是男性更年期

2020-01-14 00:03

今彩539第109011期 頭獎1注中獎

2020-01-13 22:26

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34

選後失落沮喪 精神科醫師：發現身心狀況不對要就醫

2020-01-13 19:50

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

過年出國玩！台灣虎航1月22日起連8天起飛 前3小時受理報到

2020-01-13 18:28
看更多

熱門文章

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-13 17:55

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-13 17:59

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-13 17:49

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

2020-01-13 21:16

2020更要玩！酷航推韓國來回3千5、虎航揪滿4人享75折

2020-01-13 13:36

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-13 19:17

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 11:50

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

帶有狂犬病毒鼬獾 攻擊玉山遊客

2020-01-14 00:25

日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

2020-01-13 15:57

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

2020-01-14 11:00

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

2020-01-13 19:41

北捷電子票證2月起取消8折優惠 新北：2年後再評估

2020-01-13 18:12

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

北捷2月1日取消8折 發首波現金回饋

2020-01-14 00:25

吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19

玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死亡

2020-01-13 13:13

每日星座運勢／獅子才藝發揮得喝彩 事業積極應對

2020-01-14 00:00

年後9成想跳槽 先寄出130封履歷

2020-01-13 16:12

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

台北捷運2月起取消常態八折優惠 改採分級優惠回饋制

2020-01-13 18:25

北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

2020-01-14 09:28

全家Kakao Friends集點又來啦！Ryan巨大暖手枕太療癒

2020-01-13 19:17

直覺式地圖挨批看不懂 北捷：參考先進國家設計

2020-01-14 11:12

37度體溫恐下修 研究：已較2世紀前低

2020-01-13 20:36

竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

2020-01-14 11:19

一卡通推會發光的麻將造型卡 限量8888張

2020-01-13 15:12

菲律賓塔爾火山噴發 氣象局：灰雲對台暫無影響

2020-01-13 17:21

南橫梅山至天池段復通 首日上千人朝聖

2020-01-13 22:07

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08

影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37

未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34

三星Galaxy Note10 Lite價格公布 2月3日開賣首波送AKG

2020-01-13 16:43

兒子、老婆糗照大放送 網紅Chiara老公超愛整人

2020-01-13 20:07

上路前注意！春節連假國道交通疏導措施看這裡

2020-01-14 12:14

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

玉山、雪霸、合歡山 銀白雪世界

2020-01-14 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top