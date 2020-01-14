健保擴大給付多項癌症用藥 白血病患每月可省20萬藥費

癌症高居我國死因之首，為讓患者取得有效的治療武器，衛福部健保署陸續收載多項新藥，其中針對白血病新增抗CD22或費城染色體變異的數項標靶藥物，並放寬用藥規定，估計約有百人受惠，每人每月可省下20萬元。

衛福部醫審及藥材組組長戴雪詠表示，健保署去年至今收載逾34種新藥，其中癌藥占比四成居冠，範圍涵蓋肺癌等12種癌別。針對我國癌症死因之冠的肺癌，繼去年擴大給付ALK與ROS-1基因突變標靶藥物，今年初再新增給付非小細胞肺癌口服化療藥TS-1，預期約1300人受惠，用標靶藥與口服化療藥患者每月分別約可省下13萬與2萬元。

針對我國癌症死因第二名的肝癌，健保署去年新增第二代標靶藥，今年初再放寬使用條件，預估約3100人受惠，用藥者每月可省下8-9萬元不等；我國癌症死因第三位的大腸直腸癌於去年新增口服化療藥，約1000名用藥者每人每月可省下約6萬元。

女性癌症死因第四位的乳癌，放寬了雙標靶藥使用條件，並引進CDK4/6口服標靶藥作為停經後患者的第一線治療用藥，約2000人受惠，雙標靶與口服標靶用藥者每月分別約可省下11萬元與7萬元；「癌王」胰臟癌收載新劑型紫杉醇化療藥等，約900名用藥者每人每月約可省下5萬元；白血病新增抗CD22或費城染色體變異的數項標靶藥物，並放寬用藥規定，約百人受惠，每人每月可省下20萬元。

伴隨上述給付調整，健保藥費支出增加許多。健保署統計，肺癌藥費每年須支出8.8-20.9億元不等，肝癌藥費每年須支出8.6-11.5億元不等，大腸直腸癌為0.3-1.9億元不等，乳癌為10.6-21.4億元不等，胰腺癌為2.2-2.9億元不等，白血病為1.6-2.8億元不等。

戴雪詠表示，在健保財源還無法擴充時，新藥給付對象與條件難免有所限制，因此健保署採取風險分攤機制，要求廠商負擔部分藥費；同時也利用雲端醫療資訊系統管控重複用藥與檢測，避免不必要的浪費，將節省下來的經費用來給付更多其他新藥，或是放寬給付限制。