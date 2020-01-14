老貓五成有慢性腎病 交大團隊研發取貓砂檢測、不抽血

農委會統計，我國2017年家貓口數已超過73萬，而腎病是貓最常見的慢性病。交通大學光電系教授冉曉雯研發全球第一個從貓砂就能檢測貓腎病的工具，檢測時間短，貓也不用上醫院抽血。

交通大學光電系教授研發「雙光纖微反應槽」，可把檢測時間從1小時縮短為5分鐘。此外，團隊正與法國國家科學院合作，研發可放在塑膠棒上的半導體元件，希望未來製成適合飼主在家操作的「貓尿素探測棒」。

冉曉雯正與高雄中興動物醫院合作做臨床實驗，該院副院長黃明如說，10歲以上老貓約有50%患慢性腎病，是貓最常見的慢性病。目前檢測腎病的方式包括抽血、驗尿和照超音波。最常用的是血檢，需要讓貓空腹、帶到醫院抽1.5毫升的血，花費至少600元，檢測完約花三個月確診。改採交大研發的檢測儀器，花費時間更短，貓也不用常上醫院。

冉曉雯說，她的團隊目前檢測10隻貓，初步建立貓砂尿素濃度的檢量線，尿素濃度400mM屬健康，200mM到400mM屬急性腎病，200mM以下屬慢性腎病。目前以兩種常見貓砂松木砂、豆腐砂作為檢體，檢測準確率100%。

冉曉雯說，檢測時要秤取貓砂重量，接著加水攪拌過濾，放入雙光纖微反應槽，就能從槽內電流變化率讀出尿素濃度，電流變化率越大代表腎越健康。檢測要用三種指示劑，尿素濃度越高，溶液越趨鹼性，指示劑顏色越濃。