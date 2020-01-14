癌症免疫新藥預算成長至8.4億 泌尿道上皮癌給付放寬

衛福部健保署去年4月給付癌症免疫新藥，讓不少患者多一絲希望。健保署表示，隨著全民健保總額成長，今年度癌症免疫新藥預算隨之從8億提升至8.4億元。另針對泌尿道上皮癌患者調整給付規定，放寬腎功能限制、讓更多人可能有用藥效益的人受惠，預計四月上路。

衛福部健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，癌症免疫新藥昂貴，且多數是以二期臨床試驗的少量數據加速審查上市，因此在療效與安全上仍有很大的不確定性。為了瞭解病患的實際治療效益，健保署建置了登錄系統蒐集患者用藥情形，以臨床實證為基礎調整給付機制。

衛福部健保署每三個月評估癌症免疫新藥使用情形，自去年4月至今共有1472人經審查同意用藥。截至去年11月中旬，其中649名可分析案例中，僅26%的人用藥有完全或部分反應，「效果不如預期」。

其中，反應率較佳的癌別是典型何杰金氏淋巴瘤，四成病人完全或部分反應、兩成病情維持穩定，不過僅五人納入分析。晚期腎細胞癌與泌尿道上皮癌（第二線）的反應比例與疾病穩定比例合計，分別為五成五與四成四；非小細胞肺癌（第一線、鱗狀細胞癌第二線、腺癌第三線）的反應率在三成六到為三成九不等，上述幾項癌別納入分析人數在39-62人之間。

戴雪詠表示，泌尿道上皮癌雖非目前看來反應率最佳的癌別，但綜合國內外實證資料與國內醫學會建議，因此針對這群病人放寬給付條件。過去規範癌症免疫新藥的用藥者腎絲球濾過率須大於60（mL/min/1.73m2），未來針對泌尿道上皮癌患者達到30即可，新規定預計四月上路生效。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，泌尿道上皮癌的患者年紀偏高、腎臟功能相對較差，如果惡性腫瘤長在腎臟，腎功能更會因此受到影響，因而難以符合既有的癌症免疫藥物用藥資格。另外，相對於化療藥物，免疫治療對於肝腎的副作用相對較低，因此樂見健保署這次對於用藥給付的調整。