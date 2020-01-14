竹簍大戰／竹簍便宜但難處理 農民思維該與時俱進

農民採收高麗菜、青花菜、白花菜、大頭菜等蔬菜後，至今還有人用竹簍裝。因為和塑膠籃、紙箱相比，竹簍相對便宜，但不能重覆使用也不能回收，學者認為時代已經改變，農民的思維也要改，與時俱進。

一名農業學者表示，中南部、山區的蔬菜產區，還有不少用竹簍裝菜，原因是竹簍透氣、耐壓、裝得多，菜不會悶壞，確實有優點。一個竹簍的成本約39元，塑膠籃約55元，紙箱則因磅數、容量及是否上臘等價格不同，竹簍相對便宜。

這名學者指出，竹簍使用大宗是高麗菜，高麗菜並非高價蔬菜，除非有規定不能使用或不能進入特定拍賣市場，否則農民不一定會改變沿襲下來的作業習慣。

青農陳育旗表示，很多規模較小的傳統市場沒有特別限制竹簍。以高麗菜為例，高麗菜受到外葉的保護，堆疊後剝去外葉，仍漂亮完好。菜農使用竹簍裝菜時，會如冰淇淋一樣堆疊，運輸過程需要把竹簍放倒才能運輸；對其他菜種來說，用竹簍其實比較容易損傷。